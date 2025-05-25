Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте что в Нью-Йорке в субботу, 24 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Какие цели озвучил Трамп

Американский президент в истощении армии США обвинил демократов.

Они задействовали вооруженные силы во всевозможных социальных проектах и политических делах, оставляя наши границы беззащитными и истощая наши арсеналы для ведения войн с другими странами. Но при администрации Трампа эти дни закончились,

– заявил он.

По его словам теперь армию избавят от отвлекающих факторов, сосредотачиваясь на "основной миссии", которая предусматривает "разгром и убийство" противников США и защиту "великого американского флага". Подчеркнул необходимость доминирования над врагом.

"Задача ВС США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию в мире под дулом пистолета. Задача военных – доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу", – добавил он.

К слову, согласно последним опросам, большинство американцев, как сторонников демократов, так и республиканцев, выступают за продолжение военной поддержки Украины администрацией Дональда Трампа.