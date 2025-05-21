Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты майского опроса Harvard CAPS/Harris Poll.

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Какие результаты опроса американцев относительно Украины

Согласно новому опросу, большинство американских избирателей продолжают поддерживать Украину в войне против России и призывают к активному участию США в решении этого конфликта и установлении мира.

В частности, 66% опрошенных считают, что президент России Владимир Путин "играет в игры" и намеренно препятствует действиям США и Запада, тогда как 62% убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский искренне стремится прекратить войну.

Кроме того, 62% избирателей выступают за то, чтобы администрация Дональда Трампа продолжила поставки оружия Украине и сохраняла санкции против России. Эту позицию разделяют 71% демократов, 59% республиканцев и 56% независимых избирателей, что свидетельствует о межпартийной поддержке дальнейшей помощи Киеву.

64% респондентов соглашаются с тем, что США должны предоставить Украине прямые гарантии безопасности, если она пойдет на дипломатические уступки для прекращения войны с Россией. Такое мнение преобладает среди избирателей всех политических ориентаций.

В то же время 59% опрошенных считают, что во время своего президентства Дональд Трамп был недостаточно жестким в отношениях с Владимиром Путиным и Россией.

Относительно возможной роли Трампа в мирных переговорах между Украиной и Россией мнения избирателей разделились - 50% выразили удовлетворение, а 50% - нет. При этом 79% республиканцев поддерживают переговорную стратегию Трампа, тогда как 76% демократов и 55% независимых избирателей не одобряют ее.

Опрос был проведен 14 – 15 мая 2025 года среди 1 903 зарегистрированных избирателей компанией The Harris Poll и HarrisX.