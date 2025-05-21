Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на результати травневого опитування Harvard CAPS/Harris Poll.

Цікаво Майже кожен п’ятий словак хоче перемоги Росії у війні проти України, – опитування

Які результати опитування американців щодо України

Згідно з новим опитуванням, більшість американських виборців продовжують підтримувати Україну у війні проти Росії та закликають до активної участі США у розв'язанні цього конфлікту та встановленні миру.

Зокрема, 66% опитаних вважають, що президент Росії Володимир Путін "грається в ігри" і навмисно перешкоджає діям США та Заходу, тоді як 62% переконані, що президент України Володимир Зеленський щиро прагне припинити війну.

Крім того, 62% виборців виступають за те, щоб адміністрація Дональда Трампа продовжила постачання зброї Україні та зберігала санкції проти Росії. Цю позицію поділяють 71% демократів, 59% республіканців і 56% незалежних виборців, що свідчить про міжпартійну підтримку подальшої допомоги Києву.

64% респондентів погоджуються з тим, що США повинні надати Україні прямі гарантії безпеки, якщо вона піде на дипломатичні поступки для припинення війни з Росією. Така думка переважає серед виборців усіх політичних орієнтацій.

Водночас 59% опитаних вважають, що під час свого президентства Дональд Трамп був недостатньо жорстким у стосунках з Володимиром Путіним та Росією.

Щодо можливої ролі Трампа у мирних переговорах між Україною та Росією думки виборців розділилися — 50% висловили задоволення, а 50% — ні. При цьому 79% республіканців підтримують переговорну стратегію Трампа, тоді як 76% демократів і 55% незалежних виборців не схвалюють її.

Опитування було проведене 14 – 15 травня 2025 року серед 1 903 зареєстрованих виборців компанією The Harris Poll та HarrisX.