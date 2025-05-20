Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що сказали у США про зброю для України

Днями WSJ повідомили, що в України закінчуються запаси американської зброї.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, Америка не припинила постачання зброї в Україну. Водночас рішення про можливість формування нових пакетів допомоги немає.

Утім, США працюють з партнерами по НАТО над постачанням додаткових батарей протиракетної оборони Patriot для України, сказав Рубіо.

На початку травня NYT писали, що до літа Україна отримає американський Patriot з Ізраїлю, а от про інші системи ще домовляються. Також питання ППО Зеленський обговорив із Трампом під час їхньої зустрічі у Ватикані.

Україна навіть була готова купити ці установки. Ішлося про 10 систем за 15 мільярдів доларів.

До слова, Австралія розпочала відправку 49 списаних танків M1A1 Abrams в Україну. Допомогу анонсували ще торік, але чекали дозволу від США. ЗМІ пишуть, що Вашингтон надав дозвіл, та частина американських чиновників усе одно лишилася незадоволеною.