У розмові з 24 Каналом військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний сказав, за якої умови Україна все ж таки зможе купити 10 систем Patriot у США. Зазначимо, що під час ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня 2024 року союзники пообіцяли Україні додаткові системи ППО Patriot, однак наша країна досі їх не отримала.

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Як Україні отримати ще додаткові Patriot

Як зазначив військовий експерт, 15 мільярдів доларів за 10 комплексів ППО Patriot це цілком ринкова ціна. Втім, є питання, де їх взяти. Адже у виробника немає складів з системами та ракетами до них, тож можна хіба що стати у загальну чергу на 2 – 3 роки.

Цикл виробництва однієї системи – 1,5 – 2 роки. Тому такий сценарій для України мало реалістичний, адже отримати через 4 роки систему нам не цікаво,

– зауважив Нарожний.

Проте, за його словами, є інший варіант. Зараз у США на бойовому чергуванні приблизно 60 батарей Patriot. Абсолютно реальний сценарій може бути, що Україна домовиться з європейськими партнерами, вони підпишуть контракти на фінансування й зі складів армії США Сили оборони отримають 10 систем, а Європейський Союз профінансує виробництво й через 4 – 5 років США отримають нові системи.

Є багато варіантів джерел фінансування. Наприклад, це можуть бути російські гроші, які заморожені на рахунках, Україна може підписати якийсь контракт тощо,

– додав військовий експерт.

Крім того, є ще один важливий момент. Системи Patriot виробляють з кінця 70-х – початку 80-х років. Загалом армії США вигідно віддати застарілі системи, а собі натомість отримати більш новітні.

До слова, Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня.