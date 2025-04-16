В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал, при каком условии Украина все же сможет купить 10 систем Patriot у США. Отметим, что во время юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля 2024 года союзники пообещали Украине дополнительные системы ПВО Patriot, однако наша страна до сих пор их не получила.

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Как Украине получить еще дополнительные Patriot

Как отметил военный эксперт, 15 миллиардов долларов за 10 комплексов ПВО Patriot это вполне рыночная цена. Впрочем, есть вопрос, где их взять. Ведь у производителя нет складов с системами и ракетами к ним, поэтому можно разве что стать в общую очередь на 2 – 3 года.

Цикл производства одной системы – 1,5 – 2 года. Поэтому такой сценарий для Украины мало реалистичен, ведь получить через 4 года систему нам не интересно,

– заметил Нарожный.

Однако, по его словам, есть другой вариант. Сейчас в США на боевом дежурстве примерно 60 батарей Patriot. Абсолютно реальный сценарий может быть, что Украина договорится с европейскими партнерами, они подпишут контракты на финансирование и со складов армии США Силы обороны получат 10 систем, а Европейский Союз профинансирует производство и через 4 – 5 лет США получат новые системы.

Есть много вариантов источников финансирования. Например, это могут быть российские деньги, которые заморожены на счетах, Украина может подписать какой-то контракт и тому подобное,

– добавил военный эксперт.

Кроме того, есть еще один важный момент. Системы Patriot производят с конца 70-х – начала 80-х годов. В общем армии США выгодно отдать устаревшие системы, а себе взамен получить более новые.

К слову, Украина разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны стратегического уровня.