Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что сказали в США об оружии для Украины

На днях WSJ сообщили, что у Украины заканчиваются запасы американского оружия.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, Америка не прекратила поставки оружия в Украину. В то же время решения о возможности формирования новых пакетов помощи нет.

Впрочем, США работают с партнерами по НАТО над поставкой дополнительных батарей противоракетной обороны Patriot для Украины, сказал Рубио.

В начале мая NYT писали, что к лету Украина получит американский Patriot из Израиля, а вот о других системах еще договариваются. Также вопрос ПВО Зеленский обсудил с Трампом во время их встречи в Ватикане.

Украина даже была готова купить эти установки. Речь шла о 10 системах за 15 миллиардов долларов.

К слову, Австралия начала отправку 49 списанных танков M1A1 Abrams в Украину. Помощь анонсировали еще в прошлом году, но ждали разрешения от США. СМИ пишут, что Вашингтон предоставил разрешение, но часть американских чиновников все равно осталась недовольна.