Весной украинские мониторинговые каналы, которые отслеживают российские воздушные атаки, начали писать о новом ранее неизвестном виде дрона, особенностью которого является реактивный двигатель. Впоследствии специалисты ГУР МО сообщили, что это не дрон, а ракета, которую оккупанты назвали "Бандероль".

24 Канал рассказывает, что известно о "Бандероле", какие показатели она имеет и какую опасность несет.

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Реактивные ракеты в украинском небе

С середины апреля 2025 года в украинском небе начали фиксировать новые российские беспилотные аппараты. В отличие от уже традиционных "Шахедов", это были устройства с реактивными двигателями, соответствующим "звучанием" и большей скоростью.

С легкой руки автора популярного мониторингового паблика "Николаевский Ванек" российская новинка получила неформальное название "реактивная хр*нь", которая впоследствии превратилась в "реактивное г*вно". Впервые "Ванек" написал о новой опасности 17 апреля, тогда же и дал приблизительные характеристики "ракеты":

Вероятно, реактивная хр*нь прилетела (не Шахед), пародия из палок на нашу ракету-дрон. Пока не начали это разносить как супер большую опасность и новость, как про всякую ху**ю пишут об обычных "мопедах" (не буду даже комментировать). Сообщу, что на сейчас неизвестно ничего о пострадавших, на месте пожар хозяйственных товаров: горят швабры, мыло и прочее (высокоточненько).

Воздушные силы это "реактивное г*вно" сразу начали сбивать и уже вскоре после первого сообщения стало понятно, с чем мы имеем дело.



Российская крылатая ракета "Бандероль" / Скриншот из видео

Опасная новинка

25 апреля украинский эксперт по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов написал, что речь идет о БПЛА "Бандероль", который летит со скоростью 400 – 500 километров в час и имеет реактивный двигатель

Далее "Флеш" уточнял, что скорее это даже не БПЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБом, но с реактивным двигателем. Кроме того, он отмечал, что пока не установлен носитель "Бандероли", а потенциал опасности от новинки только оценивается нашими экспертами.

Похоже, тем же заняты и россияне, для которых террор мирного населения с использованием "Бандероли" – только тестирование. Это подтверждает тот факт, что значительная часть "ракет" падает уже в первые минуты старта и соответственно – локально теряется украинскими ПВО.

28 апреля военный аналитик Александр Коваленко добавил деталей относительно использования россиянами "Бандеролей". Он сообщил, что БПЛА запускали из западной части оккупированного россиянами Крыма, большую часть маршрута дроны преодолевали на высотах около 500 метров, но после пересечения береговой линии снизились до 100 метров, чтобы скрываться от радаров и систем ПВО.

В начале мая Коваленко поделился новыми данными о "Бандеролях", отметив, что дроны могут развивать скорость до 800 километров в час. Также эксперт констатировал, что ранее "Бандероли" летели исключительно по прямой траектории, а ныне показали способность маневрировать как дозвуковая ракета.

С учетом того, что на протяжении всего апреля при использовании реактивных дронов не наблюдалось таких резких маневров, можно говорить о том, что по результатам испытаний в реальных условиях эти средства обзавелись как минимум обновленной, улучшенной авионикой. На это улучшение у РОВ ушел всего месяц. Все это суммарно делает это средство поражения, в перспективе, крайне опасным, благодаря скорости, высотам применения и возможности совершать непредсказуемые маневры,

– Александр Коваленко 3 мая констатирует, что у россиян появилось новое потенциально опасное оружие.

Что о Бандероле говорят в ГУР

Наконец 12 мая ГУР МО подробно рассказал все, что известно о "Бандероле", включая описание внешнего вида, характеристиками и тем, где производятся ключевые детали этого снаряда. Так, носителем "Бандероли" является большой БПЛА "Орион", но возможна адаптация под пуски с вертолетов. Производит все это российское подсанкционное предприятие "Кронштадт".

Подробнее об "Орионе" – можно прочитать по ссылке.



Российский БПЛА "Орион" / Фото росСМИ

"Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 килограммов и способна преодолевать расстояние до 500 километров со скоростью 500 километров в час. В качестве топлива для реактивного двигателя используется авиационный керосин.

Особенностью "Бандероли", которая делает ее очень неприятной целью для ПВО, является ее способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69). При этом у “Бандероли” сохраняется характерная траектория полета крылатой ракеты.

"Бандероль" имеет защищенную CRP-антенну "Комета-М8", которая также используется в "Геранях" (российская версия иранского "Шахеда" – 24 Канал), УМПК, УМПБ.

S8000 "Бандероль" – основные характеристики

тип – ракета-дрон;

производитель – АО "Кронштадт" (Москва, Россия);

основной носитель – БПЛА "Орион" (другое название – "Иноходец");

возможный носитель – вертолет Ми-28Н;

длина – около 5 метров;

размах крыльев – 2,2 метра;

диаметр корпуса – 30 сантиметров;

боевая часть – ОФБЧ-150, имеет массу в 114,3 килограмма, из них вес взрывчатого вещества – 49,5 килограмма;

дальность – до 500 километров;

крейсерская скорость – до 500 километров в час;

максимальная скорость – до 800 километров в час.

Иностранные детали попадают в Россию несмотря на санкции

Также специалисты ГУР МО детально проанализировали имеющиеся части дрона и обнаружили, что он состоит из большого количества иностранных деталей, в основном из Китая.

Перечень иностранных деталей и частей в "Бандероли":

реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) – двигатель для авиамоделирования, который продается даже через онлайн-площадки (ориентировочная стоимость на AliExpress – 16 тысяч долларов);

телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;

инерциальная навигационная система, вероятно, китайского происхождения;

аккумуляторные батареи Murata (Япония);

сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);

почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.

Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть "чип и дип" – одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники. Всего идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке.

Отметим, что ВСУ имеют на вооружении аналоги "Бандероли" – это дроны-ракеты типа "Пекло", "Паляница", "Барс" или "Рута". Они "дебютировали" зимой-2024/2025 и сейчас эти проекты ждут масштабирования. Поэтому имеем для россиян зеркальный ответ.

Как противодействовать "Бандеролям"

Таким образом, россиянам удалось с помощью обхода санкций и ненадлежащего контроля за их выполнением со стороны цивилизованных стран создать дешевую версию ракеты-дрона с реактивным двигателем, которая потенциально может стать проблемой для ПВО, ведь может нести много взрывчатки, а также маневрировать на большой скорости.

У "Бандероли" довольно ограниченный радиус действия (до 500 километров) – это значит, что она не сможет залетать далеко вглубь Украины, но вполне способна терроризировать прифронтовые регионы, чем, собственно, уже занимается.



Сейчас мониторинговые каналы больше всего фиксируют "реактивное г**но" именно в акватории Черного моря вблизи Одессы, Николаева, Вознесенска, а также Берислава, Херсона и даже Днепра.

По информации Сергея Бескрестнова "Бандероль" залетала максимум на 200 километров вглубь территории, контролируемой Силами обороны Украины. В то же время по оценке Александра Коваленко, это расстояние не превышает 145 – 150 километров.

"Бандероль" может нести значительную угрозу гражданским, ведь геноцидные наклонности россиян всем известны, как и неизбирательность их атак. Поэтому никто не удивится, что оккупанты додумаются положить в боевую часть "Бандероли" термобарические смеси и пустят их на жилые массивы.

Бывший офицер Воздушных сил ВСУ, авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в интервью 24 Каналу рассказал, что "Бандероль" – никакая не вундерваффе, которая имеет потенциал изменить все, а неприятная штука, с которой вполне можно и нужно бороться.

По мнению эксперта, охотиться на "Бандероли" станет сложнее нашим мобильным патрулям ПВО, но мы имеем не только мобильные огневые группы, поэтому ответ будет.

Сейчас главная задача – поиск противодействия, которое заключается в увеличении средств радиолокации по выявлению этих воздушных целей и средств перехвата. Украинские частные компании работают, но в этом направлении тоже надо активно общаться с нашими западными партнерами, потому что это новая современная угроза,

– заявил Анатолий Храпчинский.

По мнению Александра Коваленко, лучшей защитой от реактивных ракет-дронов россиян является усиление систем РЭБ для противодействия подобным дронам. При этом эксперт отмечает, что оккупанты могут масштабировать это оружие и попытаются организовать массовые атаки ими уже в августе-сентябре 2025 года.