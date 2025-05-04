Деталі передає 24 Канал з посиланням на NYT.

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Скільки "Петріотів" можуть передати Україні найближчим часом

Джерела The New York Times не сказали, як Трамп ставиться до рішення про передачу Україні більшої кількості комплексів Patriot. Також не відомо, чи це рішення власне Трампа, чи ж воно було ухвалено ще за Байдена.

"Міністерство оборони США заявило, що "продовжує надавати Україні обладнання з раніше затверджених" пакетів, маючи на увазі зброю, вилучену з наявних запасів, і нові закупівлі", – написали в ЗМІ.

Про цю поставку раніше не повідомляли.

Система протиповітряної оборони Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після ремонту, заявили чотири нинішні і колишні американські чиновники, а західні союзники обговорюють питання логістики Німеччини або Греції, які можуть надати ще одну таку систему,

– сказано в статті.

США мають схвалити будь-які передачі Україні американських ракетних комплексів Patriot, навіть якщо ті надходять через інші країни.

Рік тому союзники намагалися задовольнити вимогу Зеленського щодо 7 систем Patriot. Хоча зараз у України є 8, функціонують лише 6. Інші дві модернізують, сказав один з американських чиновників. З однією з Ізраїлю та однією з Німеччини чи Греції Україна матиме загалом 10 систем Patriot, переважно для захисту Києва,

– перелічили медійники.

Цікаво! Раніше навіть мовилося, що Україна готова купити ЗРК Patriot у США.

"Європейські союзники мають близько 40 систем, включаючи вісім, що зараз знаходяться в Україні. Дев'ятий Patriot, що надходить з Ізраїлю та проходить капітальний ремонт для України, є старішою моделлю, за словами двох американських чиновників. Очікується, що його буде доставлено Україні до цього літа. За даними міжнародного інституту, Німеччина та Греція разом володіють близько 15 системами Patriot", – підсумували у NYT.