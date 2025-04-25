Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі після переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере у четвер, 24 квітня.

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Чи припиниться військова допомога США

У відповідь на запитання про те, чи припинить Україна отримувати розвіддані та ракети Patriot, якщо США вийдуть з переговорного процесу, Трамп відповів: "Подивимося, що вийде".

Водночас він висловив упевненість, що мирну угоду таки вдасться укласти.

І якщо ми укладемо угоду, це буде чудово, нам не доведеться турбуватися про те, що ви запитували. Ви можете поставити це запитання через два тижні, і ми побачимо,

– зазначив американський лідер.

Нагадаємо, що за словами Трампа, наступні кілька днів будуть важливими у питанні завершення війни в Україні. Він також зазначив, що США хочуть "швидко закінчити цю війну".