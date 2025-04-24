Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України засновникові Daily Wire Бену Шапіро.

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Уся допомога Україні від США задокументована

За час повномасштабної війни Україна отримала щонайменше сто мільярдів доларів допомоги. Близько 105 мільярдів доларів надійшли від США у вигляді озброєння та іншої підтримки. Як американська, так й українська сторона проводять аудити, щоб перевіряти, куди йде ця допомога.

У мене є власна внутрішня перевірка, і моя країна чітко документує, скільки допомоги було надано,

– сказав Зеленський.

На початку війни Росія намагалася підірвати підтримку та допомогу від США, зокрема поширюючи фейкові новини. Тому Україна ніколи не відмовлялася від перевірок, аби довести, що ворог бреше.

Президент України також не має жодних доказів того, що надане американське озброєння йшло "кудись за кордон". Ця допомога від партнерів необхідна саме Україні. Вона позитивно вплинула на обороноздатність і США – з американцями наші військові діляться всім, що дізналася про сучасне ведення війни.

Сполучені Штати отримали повну та відкриту інформацію про дрони. Це нове озброєння, яке до війни було недоступне США. Тепер США отримали весь цей досвід і всі ці розробки,

– додав Володимир Зеленський.

Також під час війни Сполучені Штати почали виробляти більше критично важливих боєприпасів. Під час війни обороноздатність США також покращилася.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк також говорив, що в Україні можна легко провести аудит, аби встановити реальну вартість допомоги, яку надали США.