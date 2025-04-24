У медіа з'явилася інформація, що на столі у Трампа лежить українсько-європейське бачення, як має завершуватися війна. Політолог Ігор Рейтерович зауважив 24 Каналу, що деталей плану поки немає.

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Чого очікувати далі від переговорів

"Україна перехопила ініціативу й спробувала просунути свій план. Що в ньому ми поки не знаємо, хоча, мені здається, це треба було прокомунікувати", – зауважив політолог.

Українцям важливо бачити хоча б ключові пункти цього плану, щоб його оцінити. Це дозволить посилити легітимність пропозицій нашої держави в очах європейських та американських партнерів.

Скоріш за все, Марко Рубіо не полетів тому, що Україна, мабуть, попередила, що той варіант, який пропонують американці, м'яко кажучи, не підходить. Україна вважає, що цей сценарій повинен бути іншим,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Складно сказати наскільки це спрацює, бо поки немає розуміння, як це сприйняв Дональд Трамп. Але в будь-якому випадку варіант для перемовин залишається. Тому головний висновок, що переговори тривають далі.

Дуже важливо, як пройде зустріч Віткоффа з Путіним у Москві. Можливо, вони обговорюватимуть зміни навіть до того плану, який пропонували Сполучені Штати. Адже американці починають розуміти, що не зможуть довести до логічного завершення всі пункти.

У цьому плані наступні дні будуть визначальними. Сподіваємося, що пропозиції, з якими виступила Україна, виявляться прийнятними для США,

– підсумував Ігор Рейтерович.

Зауважимо, Дональд Трамп заявив, що має "власний дедлайн" щодо закінчення війни в Україні. Він наголосив, що обидві сторони мають сісти за стіл переговорів. Тоді вдасться досягти миру.