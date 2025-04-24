Трамп вірить, що Путін прислухається до нього та припинить обстріли України.

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Що сказав Трамп про мирні переговори між Україною та Росією

Репортери запитали, чи вважає Трамп, що Путін серйозно налаштований на мир, зважаючи на обстріли вночі 24 квітня. І чи можуть США запровадити нові санкції проти Росії.

"Ми думаємо, що вони обидва хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів. Ми чекаємо дуже довго. Вони повинні сісти за стіл переговорів. І я думаю, що ми отримаємо мир", – висловився лідер США.

Він заявив про дедлайн, але без деталей.

У мене є власний дедлайн щодо угоди з Росією та Україною,

– сказав Трамп.

Також президент укотре навів цифру в 5 тисяч солдатів – саме стільки, на думку США гине щотижня.

"Ми дуже сильно вважаємо, що вони обидва хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів. Я думаю, що ми досягнемо миру. У нас близько 5000 молодих людей щотижня гинуть у тій війні", – додав він.

Трамп зауважив: раніше казав, що гинуть 2,500 солдатів. "Знаєте, я починав з того, що мені не подобалися гроші, які ми платимо, а потім я зрозумів, скільки людей гине. І зараз це набагато важливіший елемент".

Президент Сполучених Штатів упевнений, що Україна та Росія "хочуть помиритися". Але він незадоволений тим, що мирна угода буксує.

Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу. Але я думаю, що вони обидві хочуть помиритися. Я в це вірю. Там багато ненависті. Багато дуже поганої крові, багато недовіри. Але я думаю, що ми помиримося. Я сподіваюся, що ми досягнемо цього заради багатьох молодих людей, які гинуть,

– сказав він.

Днями в Білому домі наголосили, що їм уривається терпець і мирна угода має бути укладена швидше. Володимир Зеленський відповів на цю заяву.