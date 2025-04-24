Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FoxNews.

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Чи почує Путін заклик Трампа

Журналісти запитали у Дональда Трампа, чи дослухається, на його думку, очільник Кремля до заклику припинити ракетні удари по України.

Я думаю, так,

– лаконічно відповів президент США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відреагував на масовану атаку по Києву, яку російські війська здійснили в ніч на 24 квітня. Президент США заявив, що його не влаштовують російські удари по столиці України: за його словами, "в них не було необхідності". Трамп також закликав Путіна припинити обстріли та укласти мирну угоду.