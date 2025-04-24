09:04, 24 квітня

У лікарнях столиці на цей час перебуває 31 людина, в тому числі - 5 дітей. Загалом, внаслідок нічної атаки, постраждали 70 людей. Щодо загиблих – остаточна інформація уточнюється,

– написав Віталій Кличко.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали у двох пошкоджених будинках у Святошинському районі.