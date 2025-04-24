Відомо про виникнення пожеж та руйнування цивільної інфраструктури. Усе, що відомо про комбінований удар по Києву вночі 24 квітня – розповідає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на столицю

09:04, 24 квітня

У лікарнях столиці на цей час перебуває 31 людина, в тому числі - 5 дітей. Загалом, внаслідок нічної атаки, постраждали 70 людей. Щодо загиблих – остаточна інформація уточнюється,
– написав Віталій Кличко.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали у двох пошкоджених будинках у Святошинському районі.

08:50, 24 квітня

Наслідки у Голосіївському районі

  • займання автомобілів у дворі житлового будинку;
  • пожежа в гаражному кооперативі;
  • падіння уламків на території нежитлової забудови;
  • загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.
08:50, 24 квітня

Пошкодження у Шевченківському районі

  • падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання;
  • займання та руйнування гаражів;
  • пожежа на території нежитлової забудови. Руйнування адміністративної будівлі.
08:50, 24 квітня

Руйнування у Святошинському районі

  • загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди, тривають рятувальні роботи;
  • займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку;
  • пожежа на території нежитлової забудови;
  • руйнування на території гаражного кооперативу;
  • загорання в будівлі;
  • пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку;
  • загорання на території нежитлового приміщення, пожежу ліквідовано.
08:50, 24 квітня

Загоряння в Оболонському районі

  • займання травʼяного настилу та 9 автомобілів;
  • займання на даху нежитлового будинку, потерпілих немає;
  • пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.
08:50, 24 квітня

У Солом'янському районі є падіння БПЛА на відкритій місцевості, без руйнувань. Щодо Деснянського району була інформація, щодо пожежі на відкритій території, але це не підтвердили.

08:49, 24 квітня

Летіло все: калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45. Тут чекаємо офіційної інформації від Повітряних Сил,
– написали в КМВА.

Станом на зараз відомо про 9 загиблих. За попередньою інформацією, понад 70 людей отримали поранення різного ступеня. Серед постраждалих є діти. Інформація, як наголосили в адміністрації, буде доповнюватись.

08:00, 24 квітня

Київ найбільше постраждав через атаку

Рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки у Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки.

З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей,
– ідеться у повідомленні ДСНС України.

Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.

07:04, 24 квітня

Під ударом опинилася і область

Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці.

За оновленою інформацією у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа.

Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту.

У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.

06:55, 24 квітня

Руйнування у Києві через атаку

06:33, 24 квітня

Відбій повітряної тривоги у Києві.

06:06, 24 квітня

Наслідки удару по столиці

Наслідки удару по Києву / Фото ДСНС Києва

Руйнування у столиці через атаку / Фото ДСНС Києва

05:10, 24 квітня

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.

04:13, 24 квітня

Уламки БпЛА впали в Подільському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.

Перебувайте в укриттях,
– написав Кличко.

04:10, 24 квітня

Мер Києва повідомив, що до двох зросла кількість загиблих у Києві, 54 людини постраждали.

03:40, 24 квітня

Внаслідок атаки Росії на Київ одна людина загинула. 50 постраждали. З них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. А 15-м надали допомогу на місці, повідомив міський голова Кличко.

03:32, 24 квітня

Віталій Кличко повідомив, що до 41 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Росії на Київ. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Решту госпіталізували. В тому числі – 5 дітей.

03:00, 24 квітня

У яких районах є пошкодження

Голосіївський район:

  • займання автомобілів у дворі житлового будинку.
  • пожежа в гаражному кооперативі.
  • падіння уламків на території нежитлової забудови.
  • загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.

Шевченківський район:

  • падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання.
  • займання гаражів.
  • пожежа на території нежитлової забудови.

Святошинський район:

  • загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи.
  • займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.
  • пожежа на території нежитлової забудови.
  • руйнування на території гаражного кооперативу.
  • загорання в будівлі.
  • пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку.
  • загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.
02:55, 24 квітня

Вже відомо про 21 травмованого внаслідок атаки Росії на Київ. Їх госпіталізували, повідомив міський голова Кличко. Серед них троє дітей та вагітна жінка,

02:23, 24 квітня

До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Всі вони госпіталізовані, повідомив міський голова Кличко.

01:49, 24 квітня

Керівник КМВА повідомив про 5 постраждалих внаслідок комбінованої атаки.

01:45, 24 квітня

У Святошинському районі Києва пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці, повідомив міський голова Кличко.

За його словами, там медики госпіталізували трирічну дитину.

01:36, 24 квітня

Кличко розповів відомі деталі

  • у Голосіївському районі попередньо уламки дрона впали біля житлового будинку. Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації – автомобілі;
  • у Шевченківському – влучання уламків у нежитлову будівлю;
  • у Святошинському – попередньо загорання будинку. У дворі іншого будинку горять авто;
  • у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання гаражів. Всі служби прямують на місця викликів.
01:24, 24 квітня

За даними КМВА, у Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, у Голосіївському горять авто.

У Шевченківському районі пожежа в нежитлових приміщеннях. Водночас у небі над столицею зафіксували безпілотники.

01:18, 24 квітня

Керівник КМВА Ткаченко повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі. Аналогічна ситуація сталася також у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському

Є виклик медиків у Голосіївський, Солом'янський, Святошинський та Шевченківський райони,
– написав Віталій Кличко

01:11, 24 квітня

У столиці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли групу ракет на території області, з Чернігівської області.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що столиця перебуває під ракетною атакою.