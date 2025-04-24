Відомо про виникнення пожеж та руйнування цивільної інфраструктури. Усе, що відомо про комбінований удар по Києву вночі 24 квітня – розповідає 24 Канал.
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Які наслідки атаки на столицю
У лікарнях столиці на цей час перебуває 31 людина, в тому числі - 5 дітей. Загалом, внаслідок нічної атаки, постраждали 70 людей. Щодо загиблих – остаточна інформація уточнюється,
– написав Віталій Кличко.
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали у двох пошкоджених будинках у Святошинському районі.
Наслідки у Голосіївському районі
- займання автомобілів у дворі житлового будинку;
- пожежа в гаражному кооперативі;
- падіння уламків на території нежитлової забудови;
- загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.
Пошкодження у Шевченківському районі
- падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання;
- займання та руйнування гаражів;
- пожежа на території нежитлової забудови. Руйнування адміністративної будівлі.
Руйнування у Святошинському районі
- загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди, тривають рятувальні роботи;
- займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку;
- пожежа на території нежитлової забудови;
- руйнування на території гаражного кооперативу;
- загорання в будівлі;
- пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку;
- загорання на території нежитлового приміщення, пожежу ліквідовано.
Загоряння в Оболонському районі
- займання травʼяного настилу та 9 автомобілів;
- займання на даху нежитлового будинку, потерпілих немає;
- пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.
У Солом'янському районі є падіння БПЛА на відкритій місцевості, без руйнувань. Щодо Деснянського району була інформація, щодо пожежі на відкритій території, але це не підтвердили.
Летіло все: калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45. Тут чекаємо офіційної інформації від Повітряних Сил,
– написали в КМВА.
Станом на зараз відомо про 9 загиблих. За попередньою інформацією, понад 70 людей отримали поранення різного ступеня. Серед постраждалих є діти. Інформація, як наголосили в адміністрації, буде доповнюватись.
Київ найбільше постраждав через атаку
Рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки у Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки.
З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей,
– ідеться у повідомленні ДСНС України.
Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.
Під ударом опинилася і область
Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці.
За оновленою інформацією у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа.
Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту.
У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.
Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.
Руйнування у Києві через атаку
Відбій повітряної тривоги у Києві.
Наслідки удару по столиці
У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.
Уламки БпЛА впали в Подільському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.
Перебувайте в укриттях,
– написав Кличко.
Мер Києва повідомив, що до двох зросла кількість загиблих у Києві, 54 людини постраждали.
Внаслідок атаки Росії на Київ одна людина загинула. 50 постраждали. З них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. А 15-м надали допомогу на місці, повідомив міський голова Кличко.
Віталій Кличко повідомив, що до 41 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Росії на Київ. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Решту госпіталізували. В тому числі – 5 дітей.
У яких районах є пошкодження
Голосіївський район:
- займання автомобілів у дворі житлового будинку.
- пожежа в гаражному кооперативі.
- падіння уламків на території нежитлової забудови.
- загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.
Шевченківський район:
- падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання.
- займання гаражів.
- пожежа на території нежитлової забудови.
Святошинський район:
- загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи.
- займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.
- пожежа на території нежитлової забудови.
- руйнування на території гаражного кооперативу.
- загорання в будівлі.
- пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку.
- загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.
Вже відомо про 21 травмованого внаслідок атаки Росії на Київ. Їх госпіталізували, повідомив міський голова Кличко. Серед них троє дітей та вагітна жінка,
До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Всі вони госпіталізовані, повідомив міський голова Кличко.
Керівник КМВА повідомив про 5 постраждалих внаслідок комбінованої атаки.
У Святошинському районі Києва пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці, повідомив міський голова Кличко.
За його словами, там медики госпіталізували трирічну дитину.
Кличко розповів відомі деталі
- у Голосіївському районі попередньо уламки дрона впали біля житлового будинку. Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації – автомобілі;
- у Шевченківському – влучання уламків у нежитлову будівлю;
- у Святошинському – попередньо загорання будинку. У дворі іншого будинку горять авто;
- у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання гаражів. Всі служби прямують на місця викликів.
За даними КМВА, у Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, у Голосіївському горять авто.
У Шевченківському районі пожежа в нежитлових приміщеннях. Водночас у небі над столицею зафіксували безпілотники.
Керівник КМВА Ткаченко повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі. Аналогічна ситуація сталася також у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському
Є виклик медиків у Голосіївський, Солом'янський, Святошинський та Шевченківський райони,
– написав Віталій Кличко
У столиці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли групу ракет на території області, з Чернігівської області.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що столиця перебуває під ракетною атакою.