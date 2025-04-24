Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

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Мешканка Києва поділилася пережитим

Росія вдарила ракетою по будинку у Святошинському районі. На жаль, унаслідок чергового воєнного злочину росіян загинуло 9 осіб, 63 – постраждало.

Мешканка Святошинського району Тетяна в коментарі журналістам розповіла, що її квартира вціліла, однак дуже серйозно постраждала. У помешканні вилетіли двері, вікна, балкони. Сама дівчина також постраждала. За словами Тетяни, під час вибуху, ймовірно, вона вдарилася головою, адже зараз у неї запаморочення та нудота.

Крім того, дівчина розповіла про особисту трагедію. Так, загинула родина друзів її брата. Тіла тата та маленької дівчинки вже знайшли, а їхню маму і ще одну дитину досі шукають – вони можуть бути під завалами.

Дуже багато людей померло, яких я знала. Дуже сумно, і дуже страшно,

– поділилася пережитим Тетяна.

Мешканка Святошинського району поділилася пережитим: дивіться відео

Журналісти Суспільного також показали, що відбувалося уночі на місці атаки. На опублікованому відео можна побачити страшні руйнування після російського обстрілу. Усі служби наразі продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, що у Святошинському районі – найбільше руйнувань. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежі та руйнування були зафіксовані на 6 локаціях.