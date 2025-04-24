Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Жительница Киева поделилась пережитым

Россия ударила ракетой по дому в Святошинском районе. К сожалению, в результате очередного военного преступления россиян погибло 9 человек, 63 – пострадали.

Жительница Святошинского района Татьяна в комментарии журналистам рассказала, что ее квартира уцелела, однако очень серьезно пострадала. В доме вылетели двери, окна, балконы. Сама девушка также пострадала. По словам Татьяны, во время взрыва, вероятно, она ударилась головой, ведь сейчас у нее головокружение и тошнота.

Кроме того, девушка рассказала о личной трагедии. Так, погибла семья друзей ее брата. Тела папы и маленькой девочки уже нашли, а их маму и еще одного ребенка до сих пор ищут – они могут быть под завалами.

Очень много людей умерло, которых я знала. Очень грустно, и очень страшно,

– поделилась пережитым Татьяна.

Жительница Святошинского района поделилась пережитым: смотрите видео

Журналисты Суспильного также показали, что происходило ночью на месте атаки. На опубликованном видео можно увидеть страшные разрушения после российского обстрела. Все службы пока продолжают разбирать завалы.

Напомним, что в Святошинском районе – больше всего разрушений. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пожары и разрушения были зафиксированы на 6 локациях.