Взрывы раздавались в разных областях Украины, под ударом в частности оказался и Киев. Все, что известно о взрывах, последствия российской атаки, жертв и пострадавших – сообщает 24 Канал.
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Последствия российской массированной атаки
Последствия атаки на Киев
Журналисты Суспильного показали первые кадры после атаки на Киев. Сейчас на месте работают все службы, продолжается разбор завалов, ведь под ними могут быть люди.
В Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности.
В Запорожской области прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО.
Россия массированно ударила по Харькову
Россия осуществила 19 ударов по Харькову за ночь. По словам Игоря Терехова, было 7 ударов крылатыми ракетами и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед".
В результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома.
Терехов об атаке на Харьков: смотрите видео
В Харькове и Павлограде снова прогремела серия мощных взрывов.
Обломки БПЛА упали в Подольском районе Киева. Экстренные службы направляются на место.
На Киевщине работает ППО.
В Киеве снова прогремел взрыв.
Количество погибших в Киеве возросло до 2. Также увеличилось количество пострадавших – 54 человека.
К сожалению, известно об 1 погибшем в Киеве. Количество пострадавших возросло до 50, из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей. 15 пострадавших получили помощь на месте.
В Харькове и Павлограде прогремела серия новых взрывов.
Сейчас 41 пострадавший в Киеве. Десяти из них медики оказали помощь на месте. Всех остальных госпитализировали. В том числе – 5 детей.
Россияне массированно атакуют Харьков. В городе прогремела серия мощных взрывов.
Россияне атакуют Павлоград на Днепропетровщине. В городе прогремели мощные взрывы.
Сообщают о взрыве в Харькове.
В Киеве прогремел сильный взрыв.
Среди 21 пострадавшего, которых госпитализировали медики в Киеве, – трое детей и беременная женщина.
В Харькове есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.
Уже известно о 21 травмированном в результате атаки России на Киев.
В Киеве снова прогремели взрывы.
Кличко сообщил, что наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район Киева. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения и много пострадавших.
В Киеве уже известно о 12 пострадавших в результате массированной атаки.
В Днепре прогремели взрывы.
Вследствие одного из ударов, пришедшегося по Новобаварскому району Харькова, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Информация о пострадавших по состоянию на сейчас отсутствует. Осмотр места прилета продолжается.
Харьков подвергся 7 ракетным ударам. Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало.
Последствия атаки на Киевскую область
По словам, Николая Калашника, в Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Обнаружен пожар магазина. Информация о пострадавших среди населения не поступала.
В Вышгородском районе возник пожар в лесу.
В Броварском районе – пожар травяного настила.
Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
В Подольском районе Киева в результате падения обломков возгорание в нежилой застройке. Есть разрушения.
В Святошинском районе Киева медики госпитализировали еще одного пострадавшего.
Главное об атаке на Киев по состоянию на сейчас
Киев подвергся комбинированной атаке. Россияне били по столице ракетами разных типов, а также дронами-камикадзе.
По состоянию на 01:40:
- Голосеевский район: два пожара в результате вражеской атаки.
- Шевченковский район: четыре пожара.
- Святошинский район: предварительно возгорания на трех локациях. Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе - ребенок. Есть попадания по гражданской инфраструктуре.
В Святошинском районе Киева пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.
В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки на Киев:
- В Голосеевском районе падение вероятно обломков БПЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации – автомобили.
- В Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание.
- В Святошинском – предварительно возгорание дома. Во дворе другого дома горят авто.
- В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей.
В Харькове прогремела серия взрывов.
В Святошинском районе Киева в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей. Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома.
В Шевченковском районе Киева зафиксировано возгорание нежилых помещений.
В Святошинском районе Киева, предварительно, возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто.
Ткаченко добавил, что зафиксировано также падение обломков в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском районах Киева.
По словам Тимура Ткаченко, в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются.
Взрывы прогремели и в Киевской области.
В Киеве прогремели взрывы – работает ПВО. Перед этим в сети сообщали о движении "Калибров" в направлении столицы.
В Запорожье слышали взрывы. Там работали силы ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
В Николаеве слышали звук взрыва.
В Киевской области работает ППО по "Шахедам".
Харьков атаковали "Шахедами". В городе прогремели взрывы.