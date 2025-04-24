Взрывы раздавались в разных областях Украины, под ударом в частности оказался и Киев. Все, что известно о взрывах, последствия российской атаки, жертв и пострадавших – сообщает 24 Канал.

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Последствия российской массированной атаки

06:53, 24 апреля

Последствия атаки на Киев

Журналисты Суспильного показали первые кадры после атаки на Киев. Сейчас на месте работают все службы, продолжается разбор завалов, ведь под ними могут быть люди.

05:12, 24 апреля

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности.

05:12, 24 апреля

В Запорожской области прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО.

05:09, 24 апреля

Россия массированно ударила по Харькову

Россия осуществила 19 ударов по Харькову за ночь. По словам Игоря Терехова, было 7 ударов крылатыми ракетами и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед".

В результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома.

Терехов об атаке на Харьков: смотрите видео

04:52, 24 апреля

В Харькове и Павлограде снова прогремела серия мощных взрывов.

04:22, 24 апреля

Обломки БПЛА упали в Подольском районе Киева. Экстренные службы направляются на место.

04:10, 24 апреля

На Киевщине работает ППО.

04:04, 24 апреля

В Киеве снова прогремел взрыв.

03:54, 24 апреля

Количество погибших в Киеве возросло до 2. Также увеличилось количество пострадавших – 54 человека.

03:39, 24 апреля

К сожалению, известно об 1 погибшем в Киеве. Количество пострадавших возросло до 50, из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей. 15 пострадавших получили помощь на месте.

03:33, 24 апреля

В Харькове и Павлограде прогремела серия новых взрывов.

03:31, 24 апреля

Сейчас 41 пострадавший в Киеве. Десяти из них медики оказали помощь на месте. Всех остальных госпитализировали. В том числе – 5 детей.

03:10, 24 апреля

Россияне массированно атакуют Харьков. В городе прогремела серия мощных взрывов.

03:08, 24 апреля

Россияне атакуют Павлоград на Днепропетровщине. В городе прогремели мощные взрывы.

03:04, 24 апреля

Сообщают о взрыве в Харькове.

03:02, 24 апреля

В Киеве прогремел сильный взрыв.

02:55, 24 апреля

Среди 21 пострадавшего, которых госпитализировали медики в Киеве, – трое детей и беременная женщина.

02:46, 24 апреля

В Харькове есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

02:36, 24 апреля

Уже известно о 21 травмированном в результате атаки России на Киев.

02:32, 24 апреля

В Киеве снова прогремели взрывы.

02:24, 24 апреля

Кличко сообщил, что наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район Киева. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения и много пострадавших.

02:22, 24 апреля

В Киеве уже известно о 12 пострадавших в результате массированной атаки.

02:20, 24 апреля

В Днепре прогремели взрывы.

02:18, 24 апреля

Вследствие одного из ударов, пришедшегося по Новобаварскому району Харькова, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Информация о пострадавших по состоянию на сейчас отсутствует. Осмотр места прилета продолжается.

02:07, 24 апреля

Харьков подвергся 7 ракетным ударам. Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало.

02:02, 24 апреля

Последствия атаки на Киевскую область

По словам, Николая Калашника, в Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Обнаружен пожар магазина. Информация о пострадавших среди населения не поступала.

В Вышгородском районе возник пожар в лесу.

В Броварском районе – пожар травяного настила.

Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

01:57, 24 апреля

В Подольском районе Киева в результате падения обломков возгорание в нежилой застройке. Есть разрушения.

01:53, 24 апреля

В Святошинском районе Киева медики госпитализировали еще одного пострадавшего.

01:49, 24 апреля

Главное об атаке на Киев по состоянию на сейчас

Киев подвергся комбинированной атаке. Россияне били по столице ракетами разных типов, а также дронами-камикадзе.

По состоянию на 01:40:

  • Голосеевский район: два пожара в результате вражеской атаки.
  • Шевченковский район: четыре пожара.
  • Святошинский район: предварительно возгорания на трех локациях. Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе - ребенок. Есть попадания по гражданской инфраструктуре.
01:47, 24 апреля

В Святошинском районе Киева пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.

01:41, 24 апреля

В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка.

01:33, 24 апреля

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки на Киев:

  • В Голосеевском районе падение вероятно обломков БПЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации – автомобили.
  • В Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание.
  • В Святошинском – предварительно возгорание дома. Во дворе другого дома горят авто.
  • В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей.
01:33, 24 апреля

В Харькове прогремела серия взрывов.

01:27, 24 апреля

В Святошинском районе Киева в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей. Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома.

01:21, 24 апреля

В Шевченковском районе Киева зафиксировано возгорание нежилых помещений.

01:20, 24 апреля

В Святошинском районе Киева, предварительно, возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто.

01:16, 24 апреля

Ткаченко добавил, что зафиксировано также падение обломков в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском районах Киева.

01:13, 24 апреля

По словам Тимура Ткаченко, в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются.

01:09, 24 апреля

Взрывы прогремели и в Киевской области.

01:04, 24 апреля

В Киеве прогремели взрывы – работает ПВО. Перед этим в сети сообщали о движении "Калибров" в направлении столицы.

00:48, 24 апреля

В Запорожье слышали взрывы. Там работали силы ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

00:07, 24 апреля

В Николаеве слышали звук взрыва.

23:41, 23 апреля

В Киевской области работает ППО по "Шахедам".

23:32, 23 апреля

Харьков атаковали "Шахедами". В городе прогремели взрывы.