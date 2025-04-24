09:04, 24 апреля

В больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, в том числе - 5 детей. В общем, в результате ночной атаки, пострадали 70 человек. Относительно погибших – окончательная информация уточняется,

– написал Виталий Кличко.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе.