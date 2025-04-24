Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FoxNews.

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Услышит ли Путин призыв Трампа

Журналисты спросили у Дональда Трампа, прислушивается ли, по его мнению, глава Кремля к призыву прекратить ракетные удары по Украине.

Я думаю, да,

– лаконично ответил президент США.

Напомним, ранее Дональд Трамп отреагировал на массированную атаку по Киеву, которую российские войска совершили в ночь на 24 апреля. Президент США заявил, что его не устраивают российские удары по столице Украины: по его словам, "в них не было необходимости". Трамп также призвал Путина прекратить обстрелы и заключить мирное соглашение.