Трамп верит, что Путин прислушается к нему и прекратит обстрелы Украины.

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Что сказал Трамп о мирных переговорах между Украиной и Россией

Репортеры спросили, считает ли Трамп, что Путин серьезно настроен на мир, учитывая обстрелы ночью 24 апреля. И могут ли США ввести новые санкции против России.

"Мы думаем, что они оба хотят мира, но они должны сесть за стол переговоров. Мы ждем очень долго. Они должны сесть за стол переговоров. И я думаю, что мы получим мир", – высказался лидер США.

Он заявил о дедлайне, но без деталей.

У меня есть собственный дедлайн по соглашению с Россией и Украиной,

– сказал Трамп.

Также президент в очередной раз привел цифру в 5 тысяч солдат – именно столько, по мнению США погибает каждую неделю.

"Мы очень сильно считаем, что они оба хотят мира, но они должны сесть за стол переговоров. Я думаю, что мы достигнем мира. У нас около 5000 молодых людей еженедельно погибают в этой войне", – добавил он.

Трамп отметил: ранее говорил, что погибают 2,500 солдат. "Знаете, я начинал с того, что мне не нравились деньги, которые мы платим, а потом я понял, сколько людей гибнет. И сейчас это гораздо более важный элемент".

Президент Соединенных Штатов уверен, что Украина и Россия "хотят помириться". Но он недоволен тем, что мирное соглашение буксует.

Я говорю, что мы можем спасти тысячи людей, и мне не нравится, что это занимает много времени. Но я думаю, что обе страны хотят помириться. Я в это верю. Там много ненависти. Много очень плохой крови, много недоверия. Но я думаю, что мы помиримся. Я надеюсь, что мы достигнем этого ради многих молодых людей, которые гибнут,

– сказал он.

На днях в Белом доме отметили, что у них заканчивается терпение и что мирное соглашение должно быть заключено быстрее. Владимир Зеленский ответил на это заявление.