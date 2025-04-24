Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

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Что ответил Зеленский на заявления Белого дома

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты обсуждали возможность решительных действий, в частности введение санкций, если одна из сторон конфликта откажется от прекращения огня.

Я не вижу сейчас сильного давления на Россию. Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах, я считаю, что на нас напали, убили тысячи людей и то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня с террористами, которые все это устроили на нашей земле – это большой компромисс,

– подчеркнул президент.

По его словам, украинская сторона убеждена: усиление давления на Россию могло бы способствовать ее приближению к полному прекращению огня.

Комментируя заявления журналистов о том, что терпение президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине "исчерпывается", Зеленский ответил, что так оно не работает.

"Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня – надо им останавливать массовые удары по Украине. Поэтому терпение, я не знаю у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше", – сказал он.

Зеленский также отметил, что Россию не устраивает международная поддержка Украины, что, по его мнению, и провоцирует ракетные и дроновые атаки на украинскую инфраструктуру – как гражданскую, так и критическую.

Хотя, скажу откровенно, за три года войны мы стали достаточно крепкими, мы выстояли в первые дни войны, когда почти были в одиночестве. Поверьте, сейчас мы гораздо сильнее, но все равно – мы больше всех хотим окончания войны,

– сказал Зеленский.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 апреля во время брифинга заявила, что в администрации президента США считают, что действия Зеленского "усложняют мирные переговоры с Россией". Она также сказала, что терпение Трампа относительно переговоров "заканчивается".