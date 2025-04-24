Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

К теме Одна из самых наглых атак России, – Зеленский объяснил, с чем связан массированный удар России

Что сказал Зеленский о жертвах российской атаки по Киеву

Владимир Зеленский отметил, что сегодня утром наша страна прошла через новую российскую атаку, очень масштабную, более чем 200 воздушных целей.

"Это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны. К сожалению, есть разрушения, потери в столице и в других наших городах. Более 80 человек ранены этими ударами. К сожалению, есть погибшие", – сказал президент.

Он также отметил, что в Киеве среди погибших родные брат и сестра.

Мальчику был 21 год, девочке - 19. Мои соболезнования всем. Сейчас еще продолжаются спасательные операции,

– пояснил глава государства.

Позже в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко уточнили, что ночью во время комбинированного массированного обстрела Киева Россия убила 2 детей врача-невропатолога Университетской клиники КНУ – Ярослава Козлова.

"Светлая память сыну Никите 2003 года рождения, студенту Национального транспортного университета, и дочери Софии 2005 года рождения, выпускницы профессионального колледжа Киевский национальный университет технологий и дизайна – КНУТД", – сообщили в заметке.

В КНУ имени Тараса Шевченко выразили искренние соболезнования Ярославу Владимировичу.

Обратите внимание! Поддержать отца погибших детей финансово можно по номеру карты: 5168 7451 7777 7064

Что говорят о пострадавших в столице в КГВА

Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев в эфире телемарафона рассказал, что по состоянию на 13:00 известно о 77 пострадавших в Киеве, 31 человек сейчас находится в больницах.

Для понимания, возраст пострадавших лиц от 1,5 до 80 лет,

– сказал спикер.

Иевлев отметил, что некоторые из пострадавших находится в тяжелом состоянии, однако точной информации по этому количеству пока нет.