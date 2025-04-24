Россия же не имеет права накладывать вето. Также президент Украины подчеркнул, если Украину не хотят принимать в НАТО, то ей нужны другие гарантии, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию интервью в эфире телемарафона.

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Среди гарантов безопасности Украины должны быть США и Европа

Зеленский обратился к членам НАТО и подчеркнул, что они свободные люди и должны принимать решения самостоятельно.

Если союзники не поддерживают наше участие в НАТО, мы говорим всегда: "Если вы не поддерживаете... Это вы являетесь членами НАТО, поэтому Россия не может накладывать вето. Это ваше решение. Нравится нам оно или не нравится, но вы свободные люди, это ваше решение",

– сказал глава государства.

Вместо этого он призвал пока дать Украине другие гарантии безопасности. Президент в очередной раз подчеркнул, что среди гарантов должны быть США и Европа.

"Мы хотим, чтобы среди гарантов безопасности были сильные игроки,... кто не боится России и кто имеет влияние на Россию... Безусловно, должны быть США. Безусловно, должна быть Европа из-за того, что мы находимся в Европе", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что в наше время такие технологии, что когда в Украине война, то покоя не будет во всем мире.

Такая, к сожалению, современная война. И поэтому мы хотим, чтобы мир также поддерживал мирные инициативы и заставил Россию закончить эту войну,

– сказал Зеленский.