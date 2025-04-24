Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время совместной конференции с лидером ЮАР Сирилой Рамафосой.

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Переговоры с Россией – значительный компромисс со стороны Украины

Зеленский заявил, что сама готовность Украины сесть за стол переговоров с Россией, уже является значительным компромиссом со стороны Киева.

На нас напили, у нас оккупировали территорию, убиты тысячи людей, заживо похоронено много детей и взрослых. То, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня с террористами, которые все это устроили на нашей земле – это большой компромисс,

– подчеркнул президент.

Президент добавил, что Украина заинтересована в окончании войны, поэтому каждая мирная инициатива является важной. Однако все они начинаются с полного и безусловного прекращения огня.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не может соглашаться на условия, которые противоречат ее Конституции. По словам Зеленского, усиление международного давления на Кремль могло бы приблизить настоящее и безусловное прекращение огня.