Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спільної конференції з лідером ПАР Сирілою Рамафосою.

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Переговори з Росією – значний компроміс з боку України

Зеленський заявив, що сама готовність України сісти за стіл переговорів із Росією, вже є значним компромісом з боку Києва.

На нас напили, у нас окупували територію, вбиті тисячі людей, живцем поховано багато дітей та дорослих. Те, що Україна готова сісти за стіл переговорів після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі – це великий компроміс,

– наголосив президент.

Президент додав, що Україна зацікавлена в закінченні війни, тож кожна мирна ініціатива є важливо. Однак всі вони починаються з повного та безумовного припинення вогню.

Водночас глава держави підкреслив, що Україна не може погоджуватись на умови, які суперечать її Конституції. За словами Зеленського, посилення міжнародного тиску на Кремль могло б наблизити справжнє та безумовне припинення вогню.