Росія ж не має права накладати вето. Також президент України наголосив, якщо Україну не хочуть приймати в НАТО, то їй потрібні інші гарантії, передає 24 Канал із посиланням на трансляцію інтерв'ю в ефірі телемарафону.
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Серед гарантів безпеки України мають бути США і Європа
Зеленський звернувся до членів НАТО і наголосив, що вони вільні люди і маю приймати рішення самостійно.
Якщо союзники не підтримують нашу участь у НАТО, ми говоримо завжди: "Якщо ви не підтримуєте… Це ви є членами НАТО, тому Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви вільні люди, це ваше рішення",
– сказав глава держави.
Натомість він закликав поки дати Україні інші гарантії безпеки. Президент вкотре наголосив, що серед гарантів мають бути США і Європа.
"Ми хочемо, щоб серед гарантів безпеки були сильні гравці, … хто не боїться Росії і хто має вплив на Росію… Безумовно, повинні бути США. Безумовно, повинна бути Європа через те, що ми перебуваємо в Європі", – додав Зеленський.
Він також зауважив, що у наш час такі технології, що коли в Україні війна, то спокою не буде в усьому світі.
Така, на жаль, сучасна війна. І тому ми хочемо, щоб світ також підтримував мирні ініціативи і змусив Росію закінчити цю війну,
– сказав Зеленський.