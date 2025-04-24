Президент США має свою "формулу миру", яку хоче швидко реалізувати. Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої політики Микола Маломуж, пояснивши, що вона полягає у преференціях Росії.

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Як Трамп маніпулював у своїх заявах

Такі ідеї передають Трампу люди з його найближчого оточення: Стів Віткофф, Марко Рубіо та Джей Ді Венс. Вони впливають на його бачення російсько-української війни та загальну оцінку ситуації, зокрема ставлення до окупованого Криму.

Наразі ми програємо оперативно, дипломатично та інформаційно Росії. Росіяни вже давно відпрацювали на Трампу декілька програм впливу. Нам треба знайти представників, які можуть напряму спілкуватися з ним та людьми, до яких він прислухається,

– додав генерал армії.

Під час своєї першої каденції Трамп мав іншу стратегію миру. У цей час Владімір Путін був готовий вийти з Донбасу, а Крим мав стати міжнародною економічною зоною як Гонконг. Президент США був ініціатором цього процесу, а не говорив, що окупований півострів нібито не український.

"Заява про Крим була маніпуляцією з боку Трампа на тлі невдач у переговорах з Росією та у швидкому досягненні миру, яке він обіцяв. Від безвиході він починає висловлювати своє незадоволення Зеленським", – додав Маломуж.

У Конституції України чітко вказано, що Крим, а також всі області, де ведуться бойові дії, – є суверенною територією. Змінити це не можна. Трамп усвідомлює, що юридично не може визнати Крим російським, тому уникає таких формулювань. Він звернув увагу лише на те, що півострів віддали "без єдиного пострілу".

Риторика щодо України справді негативна, але наразі Трамп має “імунітет” на подібні висловлювання.

До слова, президент США прокоментував масовану атаку Росії 24 квітня. Він звернувся до Владіміра Путіна з проханням зупинитися і наголосив, що щотижня вмирає 5 тисяч солдатів.