Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Коли Трамп може зустрітися з Путіним

Американський лідер припустив, що може зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Це турне заплановане на 13 – 16 травня, а отже у цей час Трамп може зустрітися з очільником Кремля.

Журналісти поцікавилися, чи може Трамп зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Президент США заявив, що "ймовірно, ні", однак однієї стверджувальної відповіді не дав.

Це можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього,

– сказав Трамп про можливу зустріч з Путіним.

У ЗМІ додали, що візити в країни Близького Сходу стануть другою закордонною поїздкою Дональда Трампа. Перша відбудеться до Риму – на похорони Папи Римського Франциска.

Раніше у ЗМІ поширювали чутки, що Трамп нібито може приїхати до Москви на 9 травня. Однак у Кремлі заявили, що про візит такого рівня не йдеться.