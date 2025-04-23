Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у Truth Social.

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Про що Трамп попередив Зеленського

За словами президента США, заява Зеленського про те, що Україна не визнає окупації Криму є шкідливою для переговорів з Росією. Він зазначає, що "Крим було втрачено давно" і наразі півострів "навіть не є предметом обговорення".

Ситуація для України жахлива – він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну… Заява, зроблена сьогодні Зеленським, нічого не дасть, окрім продовження "поля вбивств", а цього ніхто не хоче!,

– заявив Трамп.

За його словами, Україна та Росія дуже близька до укладання угоди про мир, однак "людина, у якої "немає карт для гри", повинна зараз, нарешті, зробити це".