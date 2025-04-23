Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, назвав ее вредной для мирных переговоров с Россией. По словам американского лидера, Украина стоит перед выбором: либо согласиться на мир сейчас, либо продолжать войну еще три года с риском потерять всю страну.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.
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