Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі.

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Що сказав Трамп про Зеленського та Крим

Лідер США наголосив, нібито не має жодного стосунку до Росії, але "має велике відношення до бажання врятувати в середньому 5000 російських і українських солдатів на тиждень".

Президент України Володимир Зеленський на першій сторінці The Wall Street Journal хвалиться, що "Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити". Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Обами, і навіть не є предметом обговорення,

– заявив Трамп.

Він додав: "Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії?"



Допис Трампа про Крим і Зеленського / Скриншот

Також Трамп нагадав, що Росія тримала в Криму свій Чорноморський флот й "основні російські бази підводних човнів" ще до 2014 року.

На думку Трампа, заява Зеленського лише продовжить війну. Тож він дорікнув українському главі державі, що той нібито не хоче укладати мирну угоду з Росією.

"Ми дуже близькі до угоди, але людина, у якої "нема карт для гри", тепер має, нарешті, ЗРОБИТИ ЦЕ. Я з нетерпінням чекаю, що зможу допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного безладу, який би ніколи не почався, якби я був президентом", – завершив президент США.

Заява Зеленського про Крим

Нагадаємо, президент України 22 сказав: "Ми не маємо про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України".

23 квітня під час переговорів у Лондоні Юлія Свириденко підтвердила позицію глави держави.

"Наш народ не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму", – сказала вона.

ЄС також не буде визнавати Крим російським. У цьому запевнила Кая Каллас.

У Меджлісі підкреслили, що бажання Росії суперечить міжнародному праву. Визнання Криму російським зруйнує світовий порядок.