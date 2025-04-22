Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Каллас агентству AFP.

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У ЄС відреагували на пропозиції щодо Криму

Кая Каллас заявила, що з боку США було б помилкою розглядати визнання Криму російською територією в рамках будь-якої потенційної "мирної угоди".

Тоді Росія чітко отримає те, чого хоче,

– пояснила дипломатка.

Вона підкреслила, що Євросоюз своєю чергою ніколи не визнає півострів, незаконно анексований Москвою в 2014 році, російським.

Крим – це Україна. Для тих, хто окупований, багато значить, що інші не визнають його російським,

– додала Каллас.

Кая Каллас підкреслила, що ЄС не повинен пом'якшувати жодних санкцій проти Москви, доки Росія не доведе, що дотримується умов будь-якої остаточної мирної угоди.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українські та європейські посадовці, які зустрінуться у Лондоні у середу, 23 квітня, зіткнуться з пропозицією США визнати анексований Крим Росією та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму, оскільки це суперечить Конституції та суверенітету держави.