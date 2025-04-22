Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова людей, ознайомлених з внутрішніми обговореннями, передає 24 Канал. Відповідні пропозиції, за даними західних ЗМІ, вже висували українським представникам у Парижі минулого тижня.

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Що передбачатимуть пропозиції США

За даними джерел, пропозиції США, представлені Україні в Парижі минулого тижня, передбачають офіційне визнання Вашингтоном окупованого Криму територією Росії та зрештою скасування санкцій проти Москви, згідно з майбутньою угодою.

В адміністрації, за словами співрозмовників, очікують, що в обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні, і станеться, мовляв, це у той момент, коли російська армія "має перевагу на фронті", зокрема у чисельності військ і в озброєнні.

Своєю чергою союзники України сподіваються отримати гарантії безпеки для Києва та програми відновлення нашої держави в обмін на будь-які подібні територіальні поступки.

Радник президента України Володимира Зеленського зазначив, що в американських пропозиціях є деякі ідеї, з якими Київ погоджується, а з іншими ні. Західний чиновник заявив виданню, що рівень тиску на Україну був "вражаючим".

До слова, The Times пише, що у разі відмови Вашингтону від України, Європа та Велика Британія мають заповнити прогалину. Їм доведеться зробити стратегічний вибір на користь України, віддавши Києву велику частину їхнього озброєння.