Їм доведеться зробити стратегічний вибір на користь України, віддавши Києву велику частину їхнього озброєння. Так вважає ректор Оксфордського університету та колишній міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Чи відмовляться США від України

На його думку, погрози чинної адміністрації відступити від врегулювання лише стимулюють російського диктатора Володимира Путіна до продовження війни, оскільки він чітко налаштований на це, розколюючи Захід. А нещодавнє короткочасне великоднє перемир'я не було більше ніж тактикою піару.

Мир не можна просто придбати, як товар у магазині. Для його досягнення потрібна певна довіра, що обидві сторони діятимуть добросовісно, а також переконання з усіх боків, що продовження бойових дій не дасть кращого результату, і зазвичай на формування таких переконань потрібен час і зовнішній тиск,

– вважає він.

За його словами, "трагічно втрачена можливість" полягає в тому, що якби США приділили необхідний час і мали необхідні важелі впливу, вони, ймовірно, могли б покласти край війні в Україні. Зокрема, йдеться про достатній потік відновлення військової допомоги задля впливу на Путіна.

Після цього, як каже ексміністр, знадобився б час для узгодження детальних домовленостей щодо кордонів, військовополонених, умов припинення вогню, а також гарантій безпеки й економічної підтримки України задля уникнення початку нової агресії з російського боку.

Вільям Хейг наголошує, що замість відповідних кроків Вашингтон намагається поспіхом укласти угоду уже найближчими днями, при цьому не здійснюючи реального тиску на Росію, але з очевидним прагненням США отримати доступ до корисних копалин України шляхом угоди з Києвом.

"Підхід адміністрації Трампа до мирної угоди, схоже, так само як і її тарифна політика, повністю позбавлений історичного розуміння. Трамп, очевидно, вважає, що йому потрібен особистий зв'язок із Путіним, або що він уже його має. Все ще можливо, що він зможе проштовхнути крихку мирну угоду, яка принизить Україну та поставить під загрозу європейську безпеку", – додає він.

Які наслідки це матиме для Європи

Зараз вимальовується зовсім інший сценарій, за яким війна продовжуватиметься, але зі зменшенням допомоги з боку Америки – такий, що ставитиме дедалі більші вимоги до промисловості, бюджетів, військових і політичного керівництва Британії та Європи,

– зазначає британець.

У такому разі, на його думку, якщо взагалі вдасться укласти мирну угоду, Європі та Великій Британії доведеться посилити постачання зброї Україні та зміцнювати власну оборону. Очевидно, що деякі кроки вже робляться для реалізації цього, але збільшення оборонних бюджетів повільно просувається.

"Британські міністри та їхні європейські союзники повинні будуть зробити стратегічний вибір і надати Україні більшу частину наявних у них запасів зброї, навіть якщо це призведе до збільшення прогалин у нашій власній обороні. Ціна і ризики української поразки в кінцевому підсумку будуть набагато вищими", – додав він.