Им придется сделать стратегический выбор в пользу Украины, отдав Киеву большую часть их вооружения. Так считает ректор Оксфордского университета и бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Армия США покидает Европу: как Россия хочет испытать 5 статью НАТО и устоит ли ЕС без Украины

Откажутся ли США от Украины

По его мнению, угрозы действующей администрации отступить от урегулирования только стимулируют российского диктатора Владимира Путина к продолжению войны, поскольку он четко настроен на это, раскалывая Запад. А недавнее кратковременное пасхальное перемирие не было более чем тактикой пиара.

Мир нельзя просто приобрести, как товар в магазине. Для его достижения нужно определенное доверие, что обе стороны будут действовать добросовестно, а также убеждение со всех сторон, что продолжение боевых действий не даст лучшего результата, и обычно на формирование таких убеждений нужно время и внешнее давление,

– считает он.

По его словам, "трагически упущенная возможность" заключается в том, что если бы США уделили необходимое время и имели необходимые рычаги влияния, они, вероятно, могли бы положить конец войне в Украине. В частности, речь идет о достаточном потоке восстановления военной помощи для влияния на Путина.

После этого, как говорит экс-министр, понадобилось бы время для согласования детальных договоренностей о границах, военнопленных, условий прекращения огня, а также гарантий безопасности и экономической поддержки Украины во избежание начала новой агрессии с российской стороны.

Уильям Хейг отмечает, что вместо соответствующих шагов Вашингтон пытается в спешке заключить соглашение уже в ближайшие дни, при этом не осуществляя реального давления на Россию, но с очевидным стремлением США получить доступ к полезным ископаемым Украины путем соглашения с Киевом.

"Подход администрации Трампа к мирному соглашению, похоже, так же как и ее тарифная политика, полностью лишен исторического понимания. Трамп, очевидно, считает, что ему нужна личная связь с Путиным, или что он уже ее имеет. Все еще возможно, что он сможет протолкнуть хрупкое мирное соглашение, которое унизит Украину и поставит под угрозу европейскую безопасность", – добавляет он.

Какие последствия это будет иметь для Европы

Сейчас вырисовывается совсем другой сценарий, по которому война будет продолжаться, но с уменьшением помощи со стороны Америки – такой, что будет ставить все большие требования к промышленности, бюджетов, военных и политического руководства Великобритании и Европы,

– отмечает британец.

В таком случае, по его мнению, если вообще удастся заключить мирное соглашение, Европе и Великобритании придется усилить поставки оружия Украине и укреплять собственную оборону. Очевидно, что некоторые шаги уже делаются для реализации этого, но увеличение оборонных бюджетов медленно продвигается.

"Британские министры и их европейские союзники должны будут сделать стратегический выбор и предоставить Украине большую часть имеющихся у них запасов оружия, даже если это приведет к увеличению пробелов в нашей собственной обороне. Цена и риски украинского поражения в конечном итоге будут гораздо выше", – добавил он.