Ці пропозиції США висунули Україні та європейським союзникам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Wall Street Journal.

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Чого очікує Вашингтон

Західні чиновники розповіли, що Вашингтон висунув пропозиції українській делегації у Парижі минулого тижня у конфіденційному документі. Ці ідеї також представили європейським високопосадовцям під час одноденної зустрічі в столиці Франції.

Пропозиції передбачають можливе визнання США анексії Криму і неприєднання України до НАТО. Вашингтон очікує відповіді Києва. Ймовірно, вона надійде під час зустрічі американських, українських та європейських посадовців у Лондоні наприкінці цього тижня.

У разі досягнення одностайності стосовно цього, пропозиції можуть передати для ознайомлення Москві. Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що адміністрація Трампа може призупинити свої переговорні зусилля, якщо не побачить прогресу.

Високопосадовець Держдепу США назвав ідеї, представлені українцям, варіантами, які Київ має зважити, а не пропозицією "прийняти або відмовитись". Посадовець сказав, що "список потенційних варіантів" був наданий "для обговорення і зворотного зв'язку".