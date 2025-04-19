Досі Владімір Путін відмовлявся приставати на пропозиції американського президента. Про це в суботу, 19 квітня, повідомили в Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає 24 Канал.

Дивіться також "США не здатні воювати на 2 фронти": який пріоритет для себе обрав Вашингтон

Визнання Криму російським

У п'ятницю, 18 квітня, Трамп і його держсекретар Марко Рубіо припустили – якщо Росія чи Україна певним чином перешкоджатимуть миру, США можуть вийти з переговорів.

Ймовірна поступка щодо визнання російського контролю над українським півостровом загрожує порушенням міжнародних законів і договорів, які забороняють захоплення територій із застосуванням сили.

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією Москві. Натомість Путін давно прагне міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом, тож для нього такий крок Трампа був би вигідним.

Однак Bloomberg зазначає – остаточне рішення з цього питання ще не прийнято, Білий дім і Держдепартамент не відповіли на запити видання. Ба більше, американський чиновник, знайомий з ходом переговорів, відмовився коментувати деталі переговорів після питання про Крим.

До слова, журналісти поцікавилися в Трампа, чи будуть США надавати військову допомогу Україні в разі їхнього виходу з переговорів. Президент ухилився: "Я не збираюся цього говорити, тому що я думаю, що ми досягнемо миру".