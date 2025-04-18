Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Трампа.

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Чи будуть США надавати Україні військову підтримку

Трамп відповів на це питання ухильно.

Я не збираюся цього говорити, тому що я думаю, що ми досягнемо миру.

Проте деякі ЗМІ подали цю інформацію так, ніби США відмовляються від підтримки України. У Центрі протидії дезінформації прокоментували це.

"Трамп не казав, що не буде надавати допомогу Україні. Він сказав, що поки не буде про це говорити, бо думає, що буде угода. Себто, просто не буде про це говорити зараз", – написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

18 квітня Володимир Зеленський звернувся до США на тлі атаки по Харкову. Він просить про "Петріоти" та ракети до них.

Також у своєму виступі Трамп підтвердив слова Рубіо про те, що США вийдуть з мирних перемовин.