За словами джерел, пропозиція фактично передбачає заморожування війни – українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Яку мирну угоду пропонують США

Зі слів джерел, пропозиція США фактично означає замороження війни. Так, українські території залишаться під контролем Росії.

Серед пропозицій також відмова України від вступу до НАТО.

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона зі спецпредставником США Стівом Віткоффом відбулася у рамках саміту "коаліції охочих".

Американські чиновники зазначили, що прагнуть досягти повного припинення вогню впродовж кількох тижнів. Союзники зберуться знову наступного тижня в Лондоні, щоб продовжити обговорення.

Пропоновані плани не є остаточними й потребують обговорення з Києвом. Також європейські партнери зазначили, що не будуть визнавати окуповані території російськими.

Переговори втратять сенс, якщо Росія не припинить бойові дії. Водночас надання Україні гарантій безпеки для забезпечення виконання будь-якої угоди є критично важливим. Київ вже погодився на повне перемир'я й очікує того ж від Москви.

Джерело також зазначило, що під час саміту українська делегація акцентувала на тому, як може здійснюватися моніторинг припинення вогню та як виглядатиме миротворчий контингент.

Переговори в Парижі також ґрунтувалися на ініціативах Франції та Великої Британії щодо розгортання "гарантійних сил" на території Україні, а також на планах зміцнити обороноздатність України.

Європейські лідери хочуть продемонструвати серйозність своїх намірів у підтримці України та переконати Дональда Трампа підтримати гарантії Україні.

Нагадаємо, після переговорів у Парижі держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Європа таки може відіграти роль у наближенні миру в Україні, хоча раніше США скептично ставилися до можливостей європейських партнерів.