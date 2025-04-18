Таку думку він висловив 18 квітня після завершення візиту до Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TF1.

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Рубіо визнав роль Європи у мирному процесі

Перед вильотом із паризького аеропорту Ле Бурже Рубіо підкреслив роль європейських держав. За його словами, Велика Британія, Франція та Німеччина мають потенціал вплинути на просування до мирного врегулювання конфлікту.

Я думаю, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть допомогти нам просунути справу вперед і наблизити нас до вирішення. Я вважаю їхні ідеї дуже корисними та конструктивними,

– зазначив він.

Варто зазначити, що раніше США виключали участь Європи у переговорах щодо війни в Україні.

Зокрема, під час Мюнхенської конференції з безпеки спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу серед ключових перемовників. Така позиція викликала невдоволення на континенті.

Нагадаємо, Рубіо разом зі Стівом Віткоффом, спецпредставником президента США, перебували в Парижі з 16 квітня для обговорення перспектив припинення війни, розв’язаної Росією проти України.