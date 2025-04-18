Такое мнение он высказал 18 апреля после завершения визита во Францию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TF1.

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Рубио признал роль Европы в мирном процессе

Перед вылетом из парижского аэропорта Ле Бурже Рубио подчеркнул роль европейских государств. По его словам, Великобритания, Франция и Германия имеют потенциал повлиять на продвижение к мирному урегулированию конфликта.

Я думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам продвинуть дело вперед и приблизить нас к решению. Я считаю их идеи очень полезными и конструктивными,

– отметил он.

Стоит отметить, что ранее США исключали участие Европы в переговорах по войне в Украине.

В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что не видит Европу среди ключевых переговорщиков. Такая позиция вызвала недовольство на континенте.

Напомним, Рубио вместе со Стивом Уиткоффом, спецпредставителем президента США, находились в Париже с 16 апреля для обсуждения перспектив прекращения войны, развязанной Россией против Украины.