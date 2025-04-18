Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Коли і чому США можуть послабити санкції проти Росії

Журналісти Bloomberg поговорили з європейськими чиновниками. Ті повідомили, що контури плану США були оприлюднені під час зустрічі в Парижі в четвер.

США представили союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною, включно з описом умов припинення бойових дій і послаблення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню,

– сказано в матеріалі.

Посадовці не навели багато деталей, але дещо все ж розповіли.

"Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви. Прагнення Києва вступити до НАТО також не будуть розглядатися", – цитують їх у ЗМІ.

Медійники нагадали, що Марко Рубіо навіть говорив, що США можуть відмовитися від мирних перемовин, якщо стане ясно, що угода неможлива. Проте вони прагнуть забезпечити повне припинення вогню протягом декількох тижнів.

Після паризької зустрічі союзники зберуться в Лондоні, щоб продовжити говорити про мир в Україні.

"Один із посадовців заявив, що плани, які потребують подальшого обговорення з Києвом, не будуть остаточним врегулюванням, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Чиновники підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки для забезпечення будь-якої угоди є вкрай важливим", – підсумовують у статті.

18 квітня Пєсков заявив, що мораторій на удари по енергетиці закінчився. В Україні відреагували на це.