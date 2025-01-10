Вже в лютому 2025 року в Німеччині відбудуться парламентські вибори та практично гарантовано зміниться федеральний канцлер. Нині експерти, ЗМІ та соціологія ледь не одностайно прогнозують, що ним стане 69-річний Фрідріх Мерц. Хто це такий та чого від нього чекати Україні – розповідає 24 Канал.

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Молоді роки, дід і батько нацисти та скелети в шафі

Фрідріх Мерц народився 11 листопада 1955 року в містечку Брілон, що в землі Північний Рейн-Вестфалія. Він був старшим із чотирьох дітей місцевого юриста Йоахіма Мерца. Дід політика по материнській лінії Йозеф Пауль Совіньї був мером Брілона з 1917 по 1937 роки, а ще мав повне традиційне для того часу комбо – з 1933-го був членом СА (нацистські "Штурмові загони"), а з 1938-го – членом нацистської партії.

Нині більшість довідників подають як найцікавіший факт про діда Мерца те, що він перейменував центральну вулицю Брілона на Адольф-Гітлер-штрассе. Згодом Фрідріх Мерц заявить, що нічого про це не знав. У сучасній Німеччині в таких випадках заведено відводити очі та вдавати, що віриш тому, хто таке каже.

Батько Мерца до початку кар'єри в юриспруденції також служив Гітлеру. У 1941-му році 17-річним юнаком він був призваний до Вермахту та воював на Східному фронті. Там же потрапив у полон, де провів 4 роки. Це врятувало йому життя, а також познайомило трохи ближче з комунізмом та перекувало Мерца-старшого з прибічника націонал-соціалізму на прихильника демократії.



Після повернення з полону він відкриє в Брілоні адвокатську практику, а згодом стане місцевим суддею. Також Йоахім Мерц буде активним членом нової ХДС, тобто християнських демократів.

Мерци були ревними католиками й такими ж виховали своїх дітей. Отже, можна сказати, що дивна для наших часів набожність Мерца та його відданість ХДС – це спадкова риса. Утім, так було не завжди (про це трохи далі).

Попри те, що родина Фрідріха Мерца була заможною, дитинство його щасливим не назвеш. Юнак постійно хворів, найбільше йому допікав туберкульоз, через який він був змушений провести пів року в клініці. На щастя, хвороба відступила та дозволила Фрідріху здобути освіту та не почуватися аутсайдером.

Він навчався у гімназії у рідному Брілоні, але змушений був залишити її через, так би мовити, проблеми з дисципліною. Це був початок 1970-х і юнак захопився популярною на той час рок-культурою – відростив довге волосся ("хаєра" не уник навіть нині облисілий Олаф Шольц, що й казати про Мерца), створив власну групу і ганяв по містечку на байку. Після рок-концерту в шкільній столовці Мерца з навчального закладу "попросили" і навчатися довелося в сусідньому Рютені.



Фрідріх Мерц / Фото Sepp Spiegl / IMAGO

Далі була військова служба в Бундесвері, де Фрідріх Мерц вивчився на артилериста та отримав звання унтер-офіцера. Він планував й далі будувати військову кар'єру, але цим планам завадила травма коліна.

Тому Фрідріх, який на той час вже "вимахав" ледь не до 2 метрів (198 сантиметрів зросту), залишає Бундесвер та вступає в 1976-му році на юрфак в престижному Боннському університеті, продовжуючи у такий спосіб батьківську справу.

Далі своє навчання Мерц продовжив в університеті Марбурга як стипендіат Фонда Конрада Аденауера. При цьому Мерц продовжував "гіпувати". За його словами, захоплення роковою субкультурою вдалося приспати лише після одруження та народження першої дитини.

На той час він вже був доволі відомим активістом молодіжного крила ХДС і активно цікавився політикою. У 1980 році студент-юрист став головою Молодіжного союзу ХДС, зафіксувавши появу нової зірки в німецькій політиці.

По закінченню навчання Мерц у 1982 – 1985 проходив юридичну практику в земельному суді Саарбрюккена, а після складання державного юридичного іспиту став суддею. Але після завершення випробувального терміну залишив держслужбу та перейшов у приватний сектор, де як юрисконсульт працював у Німецькій асоціації хімічної промисловості (VCI) у Бонні та Франкфурті-на-Майні.

Початок політичної кар'єри, дружба і конкуренція з Меркель

У 1989 році успішний юрист та перспективний політик робить несподіваний крок – він обирається до Європарламенту, хоча на той час у Німеччині вважалося, що це найкраще місце для політичної пенсії, а не для старту кар'єри.



"Разом до Європи – разом з Фрідріхом Мерцем" – агітаційний плакат кандидата в євродепутати, 1989-й рік / Фото Wikipedia Commons

Проте Фрідріх Мерц цей стереотип спростував та повернувся за 5 років зі Страсбурга зі солідним багажем та неабияким досвідом. Варто зазначити, що повернувся фактично до іншої держави – об'єднаної Німеччини, яка в середині 1990-х переживала економічний бум.

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Набутий політичний капітал Мерц інвестував в боротьбу за лідерство у ХДС і досяг на цій ниві значних успіхів. Цьому сприяла хвиля оновлення самого ХДС та її баварського союзника ХСС. Багаторічний канцлер Німеччини та лідер християнських демократів Гельмут Коль наприкінці 90-х пішов на пенсію (під тиском звинувачень у корупції) і дав "дорогу молодим".

Під "молодими" розумілися саме Мерц, а також фаворитка герра Гельмута з колишньої НДР – Ангела Меркель. Обом тоді було вже за 40, але для німецької політики це молодість.



Лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц та голова ХДС Ангела Меркель, 2002-ий рік / picture-alliance / dpa / U. Baumgarten

У 1998-му Мерц став віце-головою партії, а ще через півтора року очолив фракцію ХДС у Бундестазі. Попередній керманич Вольфганг Шойбле змушений був зняти свою кандидатуру через ті самі "фінансові причини", які відправили на пенсію Коля, то ж Мерца обирали на безальтернативній основі.

У парламенті Мерц показав себе як блискучий оратор та інтелектуал, але, схоже, був занадто розумним і цинічним. Він не залишав опонентам жодних шансів під час полеміки, а це в німецькій політиці 2000-их вважалося моветоном. Балом заправляли такі, як Коль і Меркель, які буквально за кілька хвилин промови могли приспати будь-кого.

Мерц був іншим, він не шукав компромісів і завжди виглядав зверхньо. Це зіграло з ним жарт – ХДС обрав лідером не його, а вже згадану Меркель.



Ангела Меркель і Фрідріх Мерц у січні 2000 / Фото IMAGO / photothek

До речі, за зверхність не люблять Мерца й досі. Його особистий рейтинг схвалення серед німців нині нижчий, ніж рейтинг ХДС/ХСС. Тобто у 2025 німці збираються голосувати не за персоналію, а за цінності.

Мерц і Меркель у 2001 році / Фото Roberto Pfeil/AP

На численних фото тих часів Меркель та Мерц щиро посміхалися одне одному, проте насправді між ними йшла справжня "апаратна" війна за лідерство. Переможцем у боротьбі за владу в ХДС вийшла фаворитка Коля Ангела Меркель, а Мерц спершу відійшов у тінь, а згодом взагалі залишив політику у 2009-му. Але не загубився.

Мерц почав працювати в адвокатській фірмі в Дюссельдорфі, а його політичні зв'язки дозволили увійти до наглядових рад провідних німецьких компаній. Зокрема, він входив до правління Commerzbank та інвестиційного гіганта BlackRock.

Завдяки роботі в приватному секторі Мерц став дуже багатою людиною з офіційними щорічними прибутками близько мільйона євро.

Новий старт для Фрідріха Мерца

Як тільки ж Меркель наприкінці 2018 року оголосила, що йде на пенсію, Фрідріх Мерц, немов той джин із лампи, миттєво знову з’явився не політичному небосхилі Німеччини та заявив про свої претензії на лідерство в ХДС. Втім, і друга спроба виявилась невдалою – Мерц програв фаворитці Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка позиціонувала себе як "міні-Меркель" і навіть наслідувала її стиль.

Але повторити шлях Меркель вона не змогла й уже через півтора року пішла з посади після гучного скандалу в Тюрінгії, де на місцевих виборах ХДС для чогось об'єдналась з "Альтернативою", порушивши неписане правило “санітарного кордону”, тобто табу на політичні союзи з неонацистами.

У Мерца з'явився новий шанс, але на виборах голови ХДС 2021 року знову переміг не він, а Армін Лашет. Цього пана нарешті наздогнав "спадок Меркель". Бо виявилось, що все "німецьке диво", оператором і архітектором якого вважалася Меркель, було пшиком.

За ним не стояли системні реформи, а лише дешевий російський газ. Ймовірно, в обмін на політичні поступки Путіну та фактично гру на його боці. Меркель цього не визнає й до тепер, навіть зараз на сторінках власних мемуарів намагається переконувати, що все робила правильно, просто воно так якось само вийшло. Втім, з роками, що минули, ми бачимо, що це не так.



Дешевий газ загнав Німеччину у глибоку кризу і не підготував до сьогодення.

У підсумку найбільш потужна економіка субконтиненту опинилася в дуже скрутному становищі. Потужні промислові виробництва раптово виявилися хронічно неефективними, традиційно якісні німецькі товари – не конкурентними в глобалізованому світі.

Інфраструктура застарілою, а подекуди відсталою (з регулярних запізнень німецьких поїздів під час Євро-2024 глузують навіть в Україні), а відсталість пошти та тотальна відсутність банкоматів просто шокує.

До цього варто додати буквально "злочинну" відмову Меркель від власних АЕС (це популістське ртшення, ухвалене нібито під враженням катастрофи на японській Фукусімі, зробило ФРН заручником Москви і ще більше погіршило економіку). А також непродумане запрошення мільйонів біженців з Близького Сходу, плану адаптації яких в уряду Меркель просто не було.



А тому вони каменем лягли на федеральний бюджет і не лише завдали болючого удару по соціалці, але й сприяли зростанню антимігрантських настроїв та популярності "простих рішень" в особі ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Наслідком став провал ХДС на виборах і перехід в опозицію. Новим канцлером Німеччини став Олаф Шольц, який очолив так звану "коаліцію світлофора" – союз соціал-демократів, зелених і Вільної демократичної партії. У цих одразу все пішло не за планом і головним винуватцем стали спершу пандемія COVID-19, а згодом – повномасштабне російське вторгнення до України та необхідність жорстко реагувати на нього.

Головний критик Шольца і прихильник України

Проблеми, закладені Меркель, ще більше вилізли назовні й уряд Шольца швидко перетворився на уряд камікадзе. Для критиків урядової роботи настали золоті часи, бо куди не стріляй – влучиш.

Фрідріх Мерц скористався цією можливістю найкраще. На той час він з третьої спроби нарешті став лідером ХДС (на виборах в січні 2022 року за нього проголосували 94,6% (!) делегатів) і був визнаним лідером парламентської опозиції. У травні 2024 року Мерц так само без проблем переобрався на свій пост.

Показово, що Меркель з'їзд ХДС демонстративно проігнорувала. Не дивно, адже Мерц нині робить все, щоб очистити партію від неї.

Та боровся він не лише з минулим. Мерц став послідовним і дуже в'їдливим критиком Шольца, він регулярно влаштовував канцлеру "прожарку" і справедливо дорікав йому за обережність, а точніше – нерішучість і млявість. Це виглядає дійсно як парадокс, але найбільший за обсягами допомоги європейський союзник України завдяки нерішучості Шольца має реноме того, хто пасе задніх.

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Мабуть, найбільше це проявилося у питанні надання Україні ракет Taurus. Те, що Франція і Велика Британія вже давно зробили (і забули), Шольц мляво крутить і зводить на манівці. Те саме було й на початку вторгнення – згадайте каски замість летальної зброї, відсутність боєприпасів для "гепардів", страх надати "леопарди" та багато іншого.

У підсумку Німеччина дала Україні дуже багато і подекуди (стосується систем ППО) навіть більше, ніж могла, але все одно люди запам’ятають "нерішучу ліверну ковбаску" і табу на Taurus.



Зустріч Мерца та Зеленського в Києві / фото ОП

Мерц не такий, він вже пообіцяв вирішити питання з ракетами для України, при чому зробив це особисто і в Києві.

9 грудня 2024 (за тиждень до того, як Бундестаг виніс вотум недовіри канцлеру) Мерц прибув до столиці України та мав дуже плідну зустріч з Володимиром Зеленським. На ній Мерц пообіцяв у разі свого обрання на канцлера збільшити допомогу, а також змінити позицію Шольца щодо блокування вступу України до НАТО.

Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягти військових баз – не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною,

– заявив Фрідріх Мерц, 9 грудня 2024 року.



Мерц у своїй ваговій категорії, Київ, травень 2022 року / Фото Niels Starnick / @_FriedrichMerz

Також Мерц відвідував Київ навесні 2022 року. Тоді політик також відвідав столичні передмістя та на власні очі побачив страшні руйнування та наслідки російських воєнних злочинів.

Це абсолютно безглузда війна проти мирних жителів: жінок, дітей, людей похилого віку. Я приголомшений,

– написав Мерц 3 травня 2022 року після побаченого в Ірпені.

Показово, що Мерц відвідав охоплену війною Україну раніше Шольца та президента Штайнмаєра. Тоді 2 травня Шольц відмовився їхати, бо Україна відмовила Штайнмаєру, який на той час ще не спокутував власну політику "путінферштеєр". Саме тоді пролунало легендарне beleidigte Leberwurst spielen від посла України в Берліні Андрія Мельника, після якого Німеччина нарешті почала виходити з анабіозу.

Ще один показовий візит мав місце в грудні 2023 року. Тоді президент Франції Макрон запросив лідера опозиції до Парижу на особисту аудієнцію без камер. Схоже, Макрон вже тоді "щось" знав.

Яким канцлером буде Мерц

Нині соціологія та експерти ствердно кажуть, що наступним канцлером буде саме Мерц. Від нього чекають відмови від "лівого курсу" попередників Шольца та Меркель та повернення ХДС і Німеччини до "правого центру".

Мерц є саме такою людиною. Класичний консерватор він нині обіцяє нарешті навести в Німеччині лад. Це стосується як економіки, так і питань міграції, точніше зупинки її хаотичного характеру та інтеграції мігрантів до німецького суспільства замість перетворення німецьких міст на національні гетто як було за часи політики "відчинених дверей", що її започаткувала Меркель в 2015-му році.

За різкі заяви на адресу мігрантів Мерцу довелося неодноразово вибачатися. До речі, критикував він не лише турків чи сирійців (називав "маленькими пашами"), але й українців – вони, на його думку, стали в Німеччині "соціальними туристами".

Ми зараз спостерігаємо соціальний туризм з боку цих біженців: до Німеччини, назад в Україну, до Німеччини, назад в Україну,

– пряма цитата Мерца про українців, що пролунала в ефірі Bild TV 26 вересня 2022 року.

Є багато критики щодо моїх вчорашніх коментарів про біженців з України. Я шкодую про вживання фрази "соціальний туризм". Це був неточний опис проблеми, яка може спостерігатися в окремих випадках… Я далекий від того, щоб критикувати біженців з України, яким випала нелегка доля. Якщо мій вибір слів сприймається як образливий, то приношу офіційні вибачення,

– Мерц у твітері (нині – Х) вибачається за різкі слова на адресу українців вже наступного дня.

Але навіть такі скандальні слова грають на руку політику, адже вибивають електоральні переваги в ультраправих та розмивають їх підтримку серед німців.

В економіці від нового канцлера чекають, що він знову зробить "Бундесмашину" ефективною та функціональною, бо нині вона просто не працює, а виборці так хочуть повернення до "Старої доброї Німеччини". Мерц є прихильником неоліберальних поглядів, відстоює зменшення податків і дерегуляцію, а також зростання приватного сектору.



Політик є автором мему "податкова декларація на пивній підставці" – саме так, на його думку, має виглядати фінансова звітність.

Нині від нього чекають чогось подібного (точніше – другої спроби, бо у 2004 році розроблену Мерцем податкову реформу заблокувала Меркель), а деякі ЗМІ, наслідуючи політичну межу, вже називають Мерца "німецьким Трампом". Що ж, у двох політиків дійсно чимало спільно – і крім консервативних поглядів та любові до міцного "слівця", це також і великий бізнесовий досвід.

Втім, експерти говорять, що головним може бути відсутність між Мерцом і Трампом негативу. Нагадаємо, Шольц відкрито підтримав демократів, за що отримав від MAGA добрячу порцію хейту.



Натомість до Мерца навіть не чіпляється головний після Путіна поза межами ФРН фанат "Альтернативи для Німеччини" Ілон Маск.

Мерц наполягає на поверненні загального військового обов'язку та відновлення знищеного в роки правління Меркель Бундесверу.

2% бюджетних видатків на оборону, на думку політика, є необхідним мінімумом, натомість виклики часу потребують навіть більшого.

Не просто так німецька розвідка пророкує, що Путін нападе на НАТО до 2030-го. Мерц справедливо каже, що Німеччина наразі не готова і закликає виправити ситуацію.

У зовнішній політиці Мерц є прихильником євроатлантизму і жорстким критиком Росії. При чому робив це, коли це не було мейнстрімом. Зокрема, Фрідріх Мерц був критиком проєкту Путіна – Меркель під назвою "Північний потік-2", справедливо називаючи його загрозою безпеки в Європі.

Чим більше конфлікт загострюється, тим більше питання набуває уваги: чи дійсно правильно, що ми будуємо цей трубопровід? Путіну потрібно знати, що ми будемо принаймні думати над цією темою, якщо він продовжить це робити,

– Мерц в дні кризи у Керченській протоці 30 листопада 2018 року на регіональній конференції ХДС у Берліні ставить правильні питання, коли більшість німців вважали "Північний потік" божою благодаттю.

Мерц справедливо говорить, що союзники України діяли "надто пізно" і зробили "надто мало". Тому нині він обіцяє забути про обережність Шольца та хоче нарешті, щоб Німеччина почала діяти рішуче.

Також Мерц висунув ідею створити контактну групу в складі Німеччини, Польщі, Великої Британії та Франції, щоб сформувати спільну позицію щодо справедливого для України закінчення війни.

Скільки тут реальності, а скільки передвиборчої риторики, яку доведеться неодмінно калібрувати після коаліційних перемовин, побачимо вже незабаром. Залишилося дочекатися 23 лютого 2025 року, результатів виборів і формування нової коаліції.

Особисте життя Фрідріха Мерца

Мерц одружився у 1981 році на своїй подрузі Шарлотті Гасс. Вони познайомились на студентському випускному. За словами фрау Шарлотти, це було кохання з першого погляду.



Фрідріх Мерц із дружиною / Фото Fabian Sommer / Picture Alliance

У шлюбі народилося троє дітей – син і дві доньки. Мерц залишається фанатом рідної землі Північний Рейн – Вестфалія та принципово живе в тамтешньому місті Арнсберг. Дружина є суддею місцевого суду, а сам Фрідріх Мерц є обраним депутатом Бундестагу від цього округу та велику уваги приділяє саме питанням рідного краю.

У вільний від роботи час Мерц з дружиною ходять у походи в гори та подорожують на велосипедах. Їхньою улюбленою локацією є озеро Тегернзее в Баварії, де в подружжя є власний дачний котедж.

Але за туризмом і велоподорожами не забуває Мерц і про федеральні справи – для швидкого пересування по Німеччині він використовує приватний літак (який пілотує сам), за що постійно потрапляє під критику ЗМІ та різноманітних активістів.

Зокрема, Мерцу постійно нагадують його фразу, що він не є представником вищого класу, а лише верхнього прошарку середнього. Водночас в разі обрання він гарантовано стане найзаможнішим канцлером в історії ФРН.



Фрідріх Мерц прибув на весілля тодішнього міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера на своєму приватному літаку, липень 2022 року / Фото Dpa Picture Alliance / Alamy

Попри критику Мерц принципово не бажає відмовлятися від своїх звичок і прагне до того, щоб виборці приймали його таким, який він є.

Мій маленький літак споживає менше палива, аніж автомобілі членів уряду,

– так Мерц відповідає критикам.

Як бачимо, ця стратегія, не одразу, з третього разу, але принесла результат. Нині Фрідріх Мерц очолює ХДС і, ймовірно, незабаром стане бундесканцлером.