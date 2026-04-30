Президент США Дональд Трамп під впливом ізраїльського прем'єра Нетаньягу напав на Іран, ні з ким із союзників не порадившись, вочевидь розраховуючи на повторення "венесуельського сценарію". Але бліцкригу не вийшло, ба більше, Іран, попри значні втрати, почав ефективно огризатися та зруйнував хиткий баланс на ринку нафти та СПГ. Символом цієї стратегії стала блокада Ормузької протоки.

Зіштовхнувшись із проблемами, які йому не під силу вирішити, Трамп запанікував і майже в наказовому способі зажадав ультимативної допомоги від європейських партнерів по НАТО. Але отримав відмову. Ніхто з європейців не забажав втручатися у "війну Трампа".

Це дуже розлютило Трампа, він захотів крові й навіть обрав жертву для показової екзекуції. Нею стала Іспанія. Чому вибір Трампа впав на цю країну та чи під силу йому здійснити свої погрози – читайте в матеріалі 24 Каналу. Актуальну тему коментує політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

Чим Іспанія так розлютила Трампа?

Іберійці давно тригерили Трампа. Він давно (і, варто визнати, справедливо) висував претензії Іспанії через небажання збільшувати її воєнний бюджет в межах зобов’язань НАТО, погрожував і накладав тарифи.

У чинного уряду Іспанії на чолі з прем'єром Педро Санчесом, м'яко кажучи, не найкращі стосунки з улюбленцем Трампа – Біньяміном Нетаньягу (дійшло навіть до бойкоту Євробачення). Іспанія у вічному конфлікті на Близькому Сході підтримує Палестину, інколи навіть – занадто. Втім, ще більш надмірно діє в Палестині Ізраїль і наслідки у цих дій куди трагічніші.



Педро Санчес із Нетаньяху в Єрусалимі / Фото AFP

Іспанія не просто не підтримала атаку США та Ізраїля проти Ірану, а закрила свій повітряний простір для американської стратегічної авіації, не дозволивши використовувати військово-морську базу "Рота" та авіабазу "Морон".

Ці об'єкти належать збройним силам королівства, але також використовуються США і, наприклад, на базі "Морон" біля Севільї розміщені американські стратегічні бомбардувальники B-52H. А на базі "Рота" в Середземному морі не лише базуються американські есмінці та атомні підводні човни, на ній також розміщені американські системи ПРО.



Військові бази США в Іспанії "Рота" і "Морон" / Мапа та інфографіка BBC

З базами вийшло дуже весело. Після того як ЗМІ написали про іспанську заборону, а Трамп почав клясти європейців, його знаменита речниця Керолайн Левітт пафосно заявила, що іспанці все зрозуміли та пішли на поступки. Але її радість була не довгою, бо іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес американку спростував.

Позиція іспанського уряду щодо війни на Близькому Сході, бомбардувань Ірану та використання наших баз анітрохи не змінилась,

– іспанський міністр Альбарес знищив репутацію Білого дому.

Через іспанське ембарго американцям довелося поспіхом забирати з Іспанії свої літаки-заправники та гнати їх на бази в Німеччині, Франції та Великій Британії.

При цьому в американців є база "Лажеш" на азорському острові Терсейра, яку Португалія не забороняє використовувати для атак проти Ірану. Хоча, й там є багато питань до американців і особисто Трампа.



До прикладу, минулої осені він підставив уряд Португалії, коли через локдаун у США португальські співробітники з бази на острові Терсейра понад місяць не отримували заробітну плату й Америка відмовилась компенсувати ці втрати, тому це довелося робити Португалії. Втім, у країні обрали варіант не сваритися з Трампом. На відміну від Іспанії.

Чому Педро Санчес може собі дозволити сваритися з Трампом?

Іспанський лідер Педро Санчес був одним із перших і, мабуть, найгучніших європейських політиків, хто почав жорстоко критикувати США через війну. Він назвав війну "незаконною та нелюдською".

А до того він сварився з Ілоном Маском, критикував США за репресії проти мігрантів, зокрема, й на сторінках американської преси (знаменита колонка в The New York Times), а також за вторгнення до Венесуели. І взагалі – був проти збільшувати видатки на оборону до 5% ВВП.

Тут треба пояснити, що Санчес – лівий популіст, але дуже досвідчений. Він перебуває при владі в Іспанії з 2018 року і його соцпартії вдається лишатися актуальною та впевнено маневрувати серед непростих іспанських політичних реалій виключно завдяки таланту грати на емоціях електорату та йти йому на поступки, вгадуючи, чого той бажає.

Саме цим пояснюється любов уряду до Палестини й нелюбов до США та Ізраїлю, збільшення "соціалки" і вперте небажання викидати "зайве" на оборону.

При цьому Санчес, як досвідчений політик, розуміє всі ризики й цілком здатний відкинути популізм (що він доводить під час зустрічей з українським президентом або при обговоренні питань допомоги Україні), але змушений завжди оглядатися на громадську думку. А іспанці дуже раді, коли він починає шпетити таких як Трамп (і підіймати собі рейтинг, це важливо, бо влітку 2027 в Іспанії парламентські вибори).

Мета урядів – покращувати життя людей, а не погіршувати його. Неприпустимо, щоб лідери, нездатні виконати цю місію, використовували туман війни, щоб приховати свою невдачу, і при цьому набивали кишені обраних. Лише вони отримують вигоду, коли світ перестає будувати лікарні й починає будувати ракети,

– Педро Санчес пояснює ембарго для американських літаків.



Трамп і Санчез на одному із заходів / Фото Emmanuel Dunand / AFP / Getty Images

Також іспанський прем'єр активно звертається до історії, нагадуючи, що США вже втягували світ в авантюрну війну проти Іраку, яка призвела до катастрофічних наслідків і "спричинила найсильнішу хвилю нестабільності в Європі з часів падіння Берлінського муру".

Це не призведе до більш справедливого міжнародного порядку, підвищення зарплат, поліпшення державних послуг чи оздоровлення навколишнього середовища. Наразі ми можемо передбачити лише посилення економічної невизначеності та зростання цін на нафту й газ. Саме тому ми в Іспанії виступаємо проти цієї катастрофи,

– Педро Санчес про війну Трампа проти Ірану.

За це іранці йому публічно подякували й навіть розмістили його зображення на своїх ракетах, а Трамп 3 березня 2026 року наказав своєму міністру фінансів зупинити всю торгівлю з Іспанією.

Іспанія була жахливою… У них є великі люди, але вони не мають великого керівництва. І, як ви знаєте, вони були єдиною країною в НАТО, яка не погодилася на підвищення (військових витрат) до 5%. Вони хотіли залишити все на рівні 2%, і вони не платять ці 2%, тому ми збираємося припинити всю торгівлю з Іспанією,

– заявив Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, 3 березня 2026 року.

Заборона на торгівлю з Іспанією – це удар по всій Європі

Березнева погроза Трампа залишилась невиконаною. На тій самій зустрічі в Білому домі канцлер ФРН Мерц, хоч йому потім і дісталося від іспанців за м'якість і неприпустиму в спілкуванні, на їхній погляд, інтелігентність, все ж пояснив Трампу, що економіка працює не так, як той хоче. Бо Іспанія – член ЄС, з яким у США є домовленості та не існує механізмів, які б дозволяли виключити одну країну з торговельних угод, які діють на рівні всього Європейського Союзу.

Санкції проти Іспанії неминуче вплинуть на всю Європу, бо спільний ринок ЄС – це також і широка співпраця промисловості та бізнесу, великі ланцюги постачань і виробництва, які будуть паралізовані в разі найгіршого сценарію. Таким чином, заборона на торгівлю з Іспанією, це удар по всій Європі. А цього навіть Трамп дозволити собі не може, особливо після того, як Верховний Суд США знайшов у собі мужність оголосити тарифи Трампа незаконними.

Також США не можуть собі дозволити припинити ввозити свій СПГ до Іспанії. Бо це основний хаб для європейських постачань, на який припадає приблизно третина від загальної кількості американського імпорту.

З огляду на те що за фактично 2 місяці після грізних погроз в Овальному кабінеті США досі торгують з Іспанією, можна припустити, що пояснення європейців американці зрозуміли. Але не відмовились від помсти. При цьому політолог Ігор Рейтерович нагадує, що підстав у Трампа злитися на когось, окрім себе, просто не існує.

Ігор Рейтерович політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Те, що робить Трамп, він робить з причини історії з Іраном. Тому що він не отримав тієї допомоги, на яку він розраховував. Але знов таки, це дурня, тому що він вимагає від Європи допомоги в історії, яка не передбачає подібну допомогу. НАТО – це оборонний альянс. Тобто це альянс, який спрацьовує автоматично, коли на якусь країну нападають. На Сполучені Штати ніхто не нападав. І тому, коли він робить такі заяви й виступає з такими претензіями, вони є неадекватними та недалекими.

Урок виховання від короля Чарльза для Трампа

Новим варіантом помсти стало вигнання Іспанії з НАТО у форматі "призупинення" її членства в альянсі. Про таку ідею президента США повідомляють одразу декілька авторитетних джерел. Вони пишуть про внутрішній лист Пентагону про покарання тих країн, які не підтримали "війну Трампа" та, мовою президента США, перетворили НАТО на "паперового тигра".

У листі йдеться про "призупинення участі Іспанії у НАТО", а метою є не лише помста Трампа Іспанії, але й "значний символічний вплив". Тобто це має бути сигнал для всієї Європи.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес, коментуючи інсайди ЗМІ, заявив, що не переймається через чутки й наголосив, що його країна "безперечно за співпрацю із союзниками, але завжди в рамках міжнародного права".

У ЄС колегу обережно підтримали, Німеччина та Італія заявили, що членство Іспанії в НАТО не підлягає сумніву. А король Великої Британії Чарльз Третій пішов ще далі й під час візиту до Вашингтона, 28 квітня, нагадав, що саме європейці прийшли на допомогу США після подій 11 вересня 2001 року (це був єдиний в історії НАТО прецедент застосування 5 статті про колективний захист).

А міг би й нагадати ще більше. Наприклад, про знущальну та зневажливу до Європи промову віцепрезидента Венса на Мюнхенській безпековій конференції в лютому 2025 року. Або слова самого Трампа на початку 2026 року, коли він образив союзників, принизивши їхню роль і жертви під час війни в Афганістані.

Натомість король потролив Трампа, сказавши, що якби не Англія, то він би нині говорив французькою, натякаючи на заяви президента США про те, якби не Америка, то Європа говорила німецькою.

Якщо заглибитись в історію ще далі, можна згадати й про роль Іспанії в історії Америки та пригадати Трампу, хто взагалі відкрив його континент, з якого він нині так зневажливо на всіх споглядає.

Чи зможе Трамп вигнати Іспанію з НАТО?

Насправді механізму вигнання країни з НАТО або призупинення її участі не існує в природі. Засновники Північноатлантичного Альянсу в 1949 році не могли передбачити, що їхнє дітище може стати інструментом зведення особистих рахунків, тому не передбачили юридичних механізмів для виключення або призупинення членства будь-якої країни в НАТО.

З огляду на це, Ігор Рейтерович вважає повідомлення зі США про погрози щодо Іспанії та євроатлантичної єдності звичайними емоціями.

Ігор Рейтерович політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Це емоційна реакція, яка замішана на шантажі, бо очевидно, що подібні речі йому не дозволить зробити Конгрес. США не мають одноосібного права робити подібні речі. Це більше емоція, реакція на те, що відбулося раніше і чим Трамп, наприклад, залишився незадоволений. Але це дуже добре показує взагалі Трампа як політика, як президента великої країни. Він не дуже розуміє, що таке міжнародне право. Він не дуже розуміє, що таке міжнародні договори, яким, до речі, багато років.

Експерт прогнозує, що ця історія матиме швидше медійний ефект, натомість до практичних кроків не дійде й Трамп знову зробить TACO.

Ігор Рейтерович політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку НАТО давно існує. Звісно, Іспанія не була на початку створення альянсу в 1949. Іспанія приєдналася до альянсу пізніше (1982 року, – 24 Канал), але, з усім тим, зробити якісь практичні кроки в цьому плані неможливо. Зіпсувати нерви, трошки збурити ситуацію, відвернути увагу від якихось проблем, це може мати такий ефект. Але по всьому іншому це нереалістична абсолютно історія. Тим більше, я не думаю, що в альянсі є якісь країни, які готові були б виступити на боці Сполучених Штатів.

З іншого боку, ніщо не заважає Трампу просто ігнорувати Іспанію на рівні НАТО. Або вважати, що він викреслив країну зі списків просто за своєю волею всупереч усьому і всім. Можна навіть оголосити, що Іспанії для нього не існує. За даними Reuters, Європа готова йому в цьому підіграти й проводити саміти НАТО рідше, наприклад, не раз на рік (як зараз), а раз на два (принаймні, поки на завершиться каденція Трампа).

Бо Іспанія – не Португалія. США від неї не сильно залежать у воєнному плані (хоча бази "Рота" і "Морон", мабуть, у разі "призупинення" доведеться залишити), так само й Іспанія не сильно переймається через образу на неї Трампа. Гроші від оренди воєнних об'єктів – це добре, але суверенітет і чиста совість – краще.

Країна давно переходить з американської на європейську зброю, активно заходить у спільні оборонні проєкти в межах кооперації з іншими країнами Європи.

Якщо Іспанія й купує американську зброю, то робить це вже не для себе, а для України (в межах програми PURL). Саме так, швидке збільшення воєнних бюджетів, які Трамп вимагав від НАТО, стало можливим завдяки появі PURL. Іспанія у 2025 році витратила на програму близько 1 мільярда євро. У 2026 році продовжує це робити. І США від цього не може відмовитись, бо тоді Трампа "з'їдять" його ж спонсори-зброярі. Звісно, в нього завжди на наступні 2+ роки президентства є опція "постріл у ногу",

Також Іспанія особливо не потребує американських військових на своїй території (бо Росія за понад 3 000 кілометрів), а морських піратів поблизу її берегів вже давно не існує. Є російські танкери з дронами та шпигунами, але з ними могли б дати раду і європейці. Було б бажання.

Але все це лише фантазії. Бо ніякого вигнання з НАТО не буде. Експерт нагадує, що НАТО не можна залишити, хіба що – з власної волі й гібридно. Але це може бути зроблено внаслідок шантажу.

Ігор Рейтерович політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку У США немає ніякого права це робити. І взагалі НАТО – це така інституція: туди можна увійти (для цього треба мати згоду інших країн, які входять до альянсу), але звідти не можна вийти не з власної волі. Тобто можна лише вийти з власної волі, як, наприклад, колись робила Франція (Франція в часи Де Голля виходила з військових структур НАТО, але в політичних лишалася, – 24 Канал)... Це був такий гібридний вихід. Чи призупинення, наприклад, співпраці по деяких пунктах, але знову ж таки це було рішення країни. Тому, коли в США роблять такі заяви, це показує їх як політичного невігласа, який навіть не знає, як елементарно функціонує альянс і яку роль в альянсі відіграють Сполучені Штати.

Чому проблема не в Іспанії?

Втім, це все одно дуже небезпечний симптом. Бо вказує, що єдність НАТО зруйновано. Де-факто, такого альянсу, як воєнного союзу США та Європи більше не існує. Трамп про це вже прямо говорить. У своїх постійних згадках про "паперового тигра", він вочевидь вже не вважає США членом альянсу (хоч це й не так), натомість розуміє під ним тільки Європу.

Ігор Рейтерович політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Трамп намагається розвалити НАТО фактично з початку свого президентства. Пішли заяви про те, навіщо нам цей альянс, ми його тягнемо… Але це ж теж елемент шантажу…

Але почалося це не з Іспанії. Приводом стала суперечка через підтримку України, точніше – небажання Трампа це робити. І саме позиція США та її президента заклала міну сповільненої дії під НАТО.

Тепер, коли Трамп волає, що Європа не хоче йому допомагати з Іраном, він має спитати себе, а краще – подивитись у дзеркало та побачити не "паперового тигра", а "вершника без голови".

Без США НАТО — ЦЕ ПАПЕРОВИЙ ТИГР! Вони не захотіли долучитися до боротьби, щоб зупинити Іран, який прагне отримати ядерну зброю. Тепер, коли ця боротьба ВИГРАНА у військовому плані, причому для них це не несло майже ніякої небезпеки, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки – це простий військовий маневр, який і є єдиною причиною високих цін на нафту. Для них це так легко, з таким незначним ризиком. БОЯГУЗИ, і ми це ЗАПАМ'ЯТАЄМО,

– Трамп 20 березня 2026 року у своїй соцмережі ображається на НАТО.

До речі, в згаданому вище таємному внутрішньому листі Пентагону серед тих, кого треба покарати за образу Трампа, не лише Іспанія. Там є і Велика Британія. У неї Америка хоче "забрати" Фолклендські острови та визнати претензії на них Аргентини. І це попри те, що нині США активно використовує бази ВПС на британській землі для атак на Іран.

Не кажучи вже про інші аспекти співпраці, яких тисячі на сотнях різних рівнях. Починаючи з розвідки й закінчуючи космічними та ядерними проєктами. Всім цим Трамп готовий ризикнути в новій TACO-спробі. Тому хай не ображається, що його величність Король влаштовує йому "просмажку" на його власній території.