Президент США Дональд Трамп под влиянием израильского премьера Нетаньяху напал на Иран, ни с кем из союзников не посоветовавшись, очевидно рассчитывая на повторение "венесуэльского сценария". Но блицкрига не получилось, более того, Иран, несмотря на значительные потери, начал эффективно огрызаться и разрушил шаткий баланс на рынке нефти и СПГ. Символом этой стратегии стала блокада Ормузского пролива.

Столкнувшись с проблемами, которые он не в силах решить, Трамп запаниковал и почти в повелительном тоне потребовал ультимативной помощи от европейских партнеров по НАТО. Но получил отказ. Никто из европейцев не пожелал вмешиваться в "войну Трампа".

Это очень разозлило Трампа, он захотел крови и даже выбрал жертву для показательной экзекуции. Ею стала Испания. Почему выбор Трампа упал на эту страну и по силам ли ему осуществить свои угрозы – читайте в материале 24 Канала. Актуальную тему комментирует политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Чем Испания так разозлила Трампа?

Иберийцы давно триггерили Трампа. Он давно (и, стоит признать, справедливо) предъявлял претензии Испании из-за нежелания увеличивать ее военный бюджет в рамках обязательств НАТО, угрожал и накладывал тарифы.

У действующего правительства Испании во главе с премьером Педро Санчесом, мягко говоря, не самые лучшие отношения с любимцем Трампа – Биньямином Нетаньяху (дошло даже до бойкота Евровидения). Испания в вечном конфликте на Ближнем Востоке поддерживает Палестину, иногда даже – слишком. Впрочем, еще более чрезмерно действует в Палестине Израиль и последствия у этих действий куда трагичнее.



Педро Санчес с Нетаньяху в Иерусалиме / Фото AFP

Испания не просто не поддержала атаку США и Израиля против Ирана, а закрыла свое воздушное пространство для американской стратегической авиации, не позволив использовать военно-морскую базу "Рота" и авиабазу "Морон".

Эти объекты принадлежат вооруженными силам королевства, но также используются США и, например, на базе "Морон" возле Севильи размещены американские стратегические бомбардировщики B-52H. А на базе "Рота" в Средиземном море не только базируются американские эсминцы и атомные подводные лодки, на ней также размещены американские системы ПРО.



Военные базы США в Испании "Рота" и "Морон" / Карта и инфографика BBC

С базами получилось очень весело. После того как СМИ написали об испанском запрете, а Трамп начал клясть европейцев, его знаменитая пресс-секретарь Кэролайн Левитт пафосно заявила, что испанцы все поняли и пошли на уступки. Но ее радость была не долгой, потому что испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес американку опроверг.

Позиция испанского правительства относительно войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась,

– испанский министр Альбарес уничтожил репутацию Белого дома.

Из-за испанского эмбарго американцам пришлось спешно забирать из Испании свои самолеты-заправщики и гнать их на базы в Германии, Франции и Великобритании.

При этом у американцев есть база "Лажеш" на азорском острове Терсейра, которую Португалия не запрещает использовать для атак против Ирана. Хотя, и там есть много вопросов к американцам и лично Трампу.



К примеру, прошлой осенью он подставил правительство Португалии, когда из-за локдауна в США португальские сотрудники с базы на острове Терсейра больше месяца не получали заработную плату и Америка отказалась компенсировать эти потери, поэтому это пришлось делать Португалии. Впрочем, в стране выбрали вариант не ссориться с Трампом. В отличие от Испании.

Почему Педро Санчес может себе позволить ссориться с Трампом?

Испанский лидер Педро Санчес был одним из первых и, пожалуй, самых громких европейских политиков, кто начал жестоко критиковать США из-за войны. Он назвал войну "незаконной и бесчеловечной".

А до этого он ссорился с Илоном Маском, критиковал США за репрессии против мигрантов, в частности, и на страницах американской прессы (знаменитая колонка в The New York Times), а также за вторжение в Венесуэлу. И вообще – был против увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.

Здесь надо объяснить, что Санчес – левый популист, но очень опытный. Он находится у власти в Испании с 2018 года и его соцпартии удается оставаться актуальной и уверенно маневрировать среди непростых испанских политических реалий исключительно благодаря таланту играть на эмоциях электората и идти ему на уступки, угадывая, чего тот желает.

Именно этим объясняется любовь правительства к Палестине и нелюбовь к США и Израилю, увеличение "социалки" и упорное нежелание выбрасывать "лишнее" на оборону.

При этом Санчес, как опытный политик, понимает все риски и вполне способен отбросить популизм (что он доказывает во время встреч с украинским президентом или при обсуждении вопросов помощи Украине), но вынужден всегда оглядываться на общественное мнение. А испанцы очень рады, когда он начинает шпынять таких как Трамп (и поднимать себе рейтинг, это важно, потому что летом 2027 года в Испании парламентские выборы).

Цель правительств – улучшать жизнь людей, а не ухудшать ее. Недопустимо, чтобы лидеры, неспособные выполнить эту миссию, использовали туман войны, чтобы скрыть свою неудачу, и при этом набивали карманы избранных. Только они получают выгоду, когда мир перестает строить больницы и начинает строить ракеты,

– Педро Санчес объясняет эмбарго для американских самолетов.



Трамп и Санчез на одном из мероприятий / Фото Emmanuel Dunand / AFP / Getty Images

Также испанский премьер активно обращается к истории, напоминая, что США уже втягивали мир в авантюрную войну против Ирака, которая привела к катастрофическим последствиям и "вызвала самую сильную волну нестабильности в Европе со времен падения Берлинской стены".

Это не приведет к более справедливому международному порядку, повышению зарплат, улучшению государственных услуг или оздоровлению окружающей среды. Сейчас мы можем предвидеть лишь усиление экономической неопределенности и рост цен на нефть и газ. Именно поэтому мы в Испании выступаем против этой катастрофы,

– Педро Санчес о войне Трампа против Ирана.

За это иранцы его публично поблагодарили и даже разместили его изображение на своих ракетах, а Трамп 3 марта 2026 года приказал своему министру финансов остановить всю торговлю с Испанией.

Испания была ужасной... У них есть великие люди, но они не имеют большого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась на повышение (военных расходов) до 5%. Они хотели оставить все на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией,

– заявил Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, 3 марта 2026 года.

Запрет на торговлю с Испанией – это удар по всей Европе

Мартовская угроза Трампа осталась невыполненной. На той же встрече в Белом доме канцлер ФРГ Мерц, хоть ему потом и досталось от испанцев за мягкость и недопустимую в общении, на их взгляд, интеллигентность, все же объяснил Трампу, что экономика работает не так, как тот хочет. Потому что Испания – член ЕС, с которым у США есть договоренности и не существует механизмов, которые бы позволяли исключить одну страну из торговых соглашений, которые действуют на уровне всего Европейского союза.

Санкции против Испании неизбежно повлияют на всю Европу, потому что общий рынок ЕС – это также и широкое сотрудничество промышленности и бизнеса, большие цепи поставок и производства, которые будут парализованы в случае худшего сценария. Таким образом, запрет на торговлю с Испанией, это удар по всей Европе. А этого даже Трамп позволить себе не может, особенно после того, как Верховный Суд США нашел в себе мужество объявить тарифы Трампа незаконными.

Также США не могут себе позволить прекратить ввозить свой СПГ в Испанию. Потому что это основной хаб для европейских поставок, на который приходится примерно треть от общего количества американского импорта.

Учитывая, что фактически через 2 месяца после грозных угроз в Овальном кабинете США до сих пор торгуют с Испанией, можно предположить, что объяснения европейцев американцы поняли. Но не отказались от мести. При этом политолог Игорь Рейтерович напоминает, что оснований у Трампа злиться на кого-то, кроме себя, просто не существует.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития То, что делает Трамп, он делает по причине истории с Ираном. Потому что он не получил той помощи, на которую он рассчитывал. Но опять-таки, это глупость, потому что он требует от Европы помощи в истории, которая не предусматривает подобную помощь. НАТО – это оборонительный альянс. То есть это альянс, который срабатывает автоматически, когда на какую-то страну нападают. На Соединенные Штаты никто не нападал. И поэтому, когда он делает такие заявления и выступает с такими претензиями, они являются неадекватными и недалекими.

Урок воспитания от короля Чарльза для Трампа

Новым вариантом мести стало изгнание Испании из НАТО в формате "приостановления" ее членства в альянсе. О такой идее президента США сообщают сразу несколько авторитетных источников. Они пишут о внутреннем письме Пентагона о наказании тех стран, которые не поддержали "войну Трампа" и, языком президента США, превратили НАТО в "бумажного тигра".

В письме говорится о "приостановлении участия Испании в НАТО", а целью является не только месть Трампа Испании, но и "значительное символическое влияние". То есть это должен быть сигнал для всей Европы.

Премьер Испании Педро Санчес, комментируя инсайды СМИ, заявил, что не переживает из-за слухов и отметил, что его страна "бесспорно за сотрудничество с союзниками, но всегда в рамках международного права".

В ЕС коллегу осторожно поддержали, Германия и Италия заявили, что членство Испании в НАТО не подлежит сомнению. А король Великобритании Чарльз Третий пошел еще дальше и во время визита в Вашингтон, 28 апреля, напомнил, что именно европейцы пришли на помощь США после событий 11 сентября 2001 года (это был единственный в истории НАТО прецедент применения 5 статьи о коллективной защите).

А мог бы и напомнить еще больше. Например, об издевательской и пренебрежительной к Европе речи вице-президента Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Или слова самого Трампа в начале 2026 года, когда он оскорбил союзников, унизив их роль и жертвы во время войны в Афганистане.

Взамен король потроллил Трампа, сказав, что если бы не Англия, то он бы сейчас говорил на французском, намекая на заявления президента США о том, если бы не Америка, то Европа говорила на немецком.

Если углубиться в историю еще дальше, можно вспомнить и о роли Испании в истории Америки и вспомнить Трампу, кто вообще открыл его континент, с которого он сейчас так пренебрежительно на всех смотрит.

Сможет ли Трамп выгнать Испанию из НАТО?

На самом деле механизма изгнания страны из НАТО или приостановления ее участия не существует в природе. Основатели Североатлантического Альянса в 1949 году не могли предвидеть, что их детище может стать инструментом сведения личных счетов, поэтому не предусмотрели юридических механизмов для исключения или приостановления членства любой страны в НАТО.

Учитывая это, Игорь Рейтерович считает сообщения из США об угрозах в отношении Испании и евроатлантического единства обычными эмоциями.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Это эмоциональная реакция, которая замешана на шантаже, потому что очевидно, что подобные вещи ему не позволит сделать Конгресс. США не имеют единоличного права делать подобные вещи. Это больше эмоция, реакция на то, что произошло ранее и чем Трамп, например, остался недоволен. Но это очень хорошо показывает вообще Трампа как политика, как президента большой страны. Он не очень понимает, что такое международное право. Он не очень понимает, что такое международные договоры, которым, кстати, много лет.

Эксперт прогнозирует, что эта история будет иметь скорее медийный эффект, зато до практических шагов не дойдет и Трамп снова сделает TACO.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития НАТО давно существует. Конечно, Испания не была в начале создания альянса в 1949. Испания присоединилась к альянсу позже (в 1982 году, – 24 Канал), но, тем не менее, сделать какие-то практические шаги в этом плане невозможно. Испортить нервы, немножко возмутить ситуацию, отвлечь внимание от каких-то проблем, это может иметь такой эффект. Но по всему остальному это нереалистичная абсолютно история. Тем более, я не думаю, что в альянсе есть какие-то страны, которые готовы были бы выступить на стороне Соединенных Штатов.

С другой стороны, ничто не мешает Трампу просто игнорировать Испанию на уровне НАТО. Или считать, что он вычеркнул страну из списков просто по своей воле вопреки всему и всем. Можно даже объявить, что Испании для него не существует. По данным Reuters, Европа готова ему в этом подыграть и проводить саммиты НАТО реже, например, не раз в год (как сейчас), а раз в два (по крайней мере, пока на завершится каденция Трампа).

Потому что Испания – не Португалия. США от нее не сильно зависят в военном плане (хотя базы "Рота" и "Морон", видимо, в случае "приостановления" придется оставить), так же и Испания не сильно переживает из-за обиды на нее Трампа. Деньги от аренды военных объектов – это хорошо, но суверенитет и чистая совесть – лучше.

Страна давно переходит с американского на европейское оружие, активно заходит в совместные оборонные проекты в рамках кооперации с другими странами Европы.

Если Испания и покупает американское оружие, то делает это уже не для себя, а для Украины (в рамках программы PURL). Именно так, быстрое увеличение военных бюджетов, которые Трамп требовал от НАТО, стало возможным благодаря появлению PURL. Испания в 2025 году потратила на программу около 1 миллиарда евро. В 2026 году продолжает это делать. И США от этого не может отказаться, потому что тогда Трампа "съедят" его же спонсоры-оружейники. Конечно, у него всегда на следующие 2+ года президентства есть опция "выстрел в ногу",

Также Испания особо не нуждается в американских военных на своей территории (потому что Россия за более 3 000 километров), а морских пиратов вблизи ее берегов уже давно не существует. Есть российские танкеры с дронами и шпионами, но с ними могли бы справиться и европейцы. Было бы желание.

Но все это лишь фантазии. Потому что никакого изгнания из НАТО не будет. Эксперт напоминает, что НАТО нельзя оставить, разве что – по собственной воле и гибридно. Но это может быть сделано в результате шантажа.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития У США нет никакого права это делать. И вообще НАТО – это такая институция: туда можно войти (для этого надо иметь согласие других стран, которые входят в альянс), но оттуда нельзя выйти не по собственной воле. То есть можно только выйти по собственной воле, как, например, когда-то делала Франция (Франция во времена Де Голля выходила из военных структур НАТО, но в политических оставалась, – 24 Канал)... Это был такой гибридный выход. Или приостановление, например, сотрудничества по некоторым пунктам, но опять же это было решение страны. Поэтому, когда в США делают такие заявления, это показывает их как политического невежду, который даже не знает, как элементарно функционирует альянс и какую роль в альянсе играют Соединенные Штаты.

Почему проблема не в Испании?

Впрочем, это все равно очень опасный симптом. Потому что указывает, что единство НАТО разрушено. Де-факто, такого альянса, как военного союза США и Европы больше не существует. Трамп об этом уже прямо говорит. В своих постоянных упоминаниях о "бумажном тигре", он явно уже не считает США членом альянса (хотя это и не так), зато понимает под ним только Европу.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Трамп пытается развалить НАТО фактически с начала своего президентства. Пошли заявления о том, зачем нам этот альянс, мы его тянем... Но это же тоже элемент шантажа...

Но началось это не с Испании. Поводом стал спор из-за поддержки Украины, точнее – нежелания Трампа это делать. И именно позиция США и ее президента заложила мину замедленного действия под НАТО.

Теперь, когда Трамп вопит, что Европа не хочет ему помогать с Ираном, он должен спросить себя, а лучше – посмотреть в зеркало и увидеть не "бумажного тигра", а "всадника без головы".

Без США НАТО – ЭТО БУМАЖНЫЙ ТИГР! Они не захотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить Иран, который стремится получить ядерное оружие. Теперь, когда эта борьба ВЫИГРАНА в военном плане, причем для них это не несло почти никакой опасности, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива – это простой военный маневр, который и является единственной причиной высоких цен на нефть. Для них это так легко, с таким незначительным риском. ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ,

– Трамп 20 марта 2026 года в своей соцсети обижается на НАТО.

Кстати, в упомянутом выше тайном внутреннем письме Пентагона среди тех, кого надо наказать за оскорбление Трампа, не только Испания. Там есть и Великобритания. У нее Америка хочет "забрать" Фолклендские острова и признать претензии на них Аргентины. И это несмотря на то, что сейчас США активно использует базы ВВС на британской земле для атак на Иран.

Не говоря уже о других аспектах сотрудничества, которых тысячи на сотнях разных уровнях. Начиная с разведки и заканчивая космическими и ядерными проектами. Всем этим Трамп готов рискнуть в новой TACO-попытке. Поэтому пусть не обижается, что его величество Король устраивает ему "прожарку" на его собственной территории.