28 апреля пройдет уже 2 месяца с начала очень странной войны США и Израиля против Ирана, в которую против своей воли были втянуты десятки других государств, а последствия ощущает весь мир. И, похоже, будет ощущать еще долго.

О том, как изменился Ближний Восток за 2 месяца, что на регион и мир в целом ждет дальше – рассказывает 24 Канал. В этом нам помог разобраться востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" Сергей Данилов.

Что происходит в Иране и почему все идет наперекосяк?

Война против Ирана, если бы не была такой трагедией, должна была бы стать мемом. Или "совами" из сериала Twin Peaks, то есть не тем, чем кажется. В ней все идет наперекосяк. Потому что террористический режим религиозных фанатиков – безусловное зло и его надо было снести. Но делать это нужно было мудро и взвешенно. К сожалению, ни то, ни другое не является добродетелями действующей администрации Белого дома, поэтому вместо Epic Fury получается Epic Fail.

Потому что президент США полез в самое пекло, никого из союзников об этом не уведомив, а теперь обижается, что никто из них не хочет вмешиваться в "войну Трампа". Кроме Израиля, который всегда за любую "движуху" в регионе.

Фактически сейчас именно Израиль – единственный рациональный участник этой войны, ведь просто уничтожает своего ярого врага, который мечтал о том же. Зато Трамп, который вообще-то в этой конструкции лишний, с грацией слона в магазине вошел в режим "циничного барыги".

Таким образом президент самой могущественной страны мира пытается найти бонусы для себя, но не находит, потому что увеличение цен на нефть и кризис на рынке природного газа дает сверхприбыли американским компаниями, но добычу радикально увеличить они не способны, а рост цен на бензин на АЗС превращает все это в электоральное самоубийство.

Поэтому Трамп сейчас просто объявляет "победу за победой" и снимает санкции с России. Пока КСИР минирует Ормузский пролив.

Трамп не устал побеждать и не боится об этом говорить (постоянно): смотрите видео

На самом же деле цели США в войне не достигнуты, более того – мировой гегемон сейчас решает проблему, которой 2 месяца до того просто не существовало в природе. Говорится о блокаде Ормузского пролива, которая привела к кризису на рынке углеводородов.



Почему Ормузский пролив так важен / Инфографика 24 Канала

Но не только о нем, потому что на самом деле худшего сценария, к счастью, удалось избежать и нефть сейчас не по 200 долларов, а лишь прыгает в районе 100. Говорится о кризисе доверия союзников к США. Очевидно сейчас никто из ближневосточных партнеров США больше не считает американские гарантии безопасности в обмен на "целование в задницу" (согласно прямой речи Трампа, – 24 Канал), взятку самолетом, обещанные триллионы инвестиций и десятки миллиардов аффилированных семьей президента лицам чем-то надежным. И именно это является главным следствием войны для США.

При этом армия США действительно проявила себя с лучшей стороны, наглядно продемонстрировав России и Китаю свои преимущества. Вот только этого оказалось недостаточно. Без наземной операции Иран быстро не победить, а тактика блокады и экономического подавления, которая сработала, например, с Японией во время Второй мировой, конкретно против Ирана не дает гарантий.

Потому что на все это нужно время. Которого у Трампа может и не быть. Потому что на носу – мидтермы (промежуточные выборы в США), а он сейчас имеет худшие рейтинги за все время. От него отвернулись даже фанатики MAGA, а 21% американцев, которые полтора года назад голосовали за него теперь жалеют о своем выборе.

Поэтому каждый лишний день войны против Ирана – это гвоздь в крышку гроба республиканцев на осенних выборах. Трамп, когда-то осуществив рейдерский захват Республиканской партии, сейчас пожинает последствия, потому что она прочно привязана к нему и ассоциируется теперь только с ним. Поэтому соперникам даже не надо ничего делать (что они и делают) – Трамп сам себя закапывает и убивает шансы собственной партии.

Почему Иран не пойдет на уступки?

Действующая власть Ирана, которой сейчас является Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР, – 24 Канал), это хорошо понимает и поэтому ведет себя с мировым гегемоном максимально вызывающе. Переговоры о завершении войны или хотя бы перемирия стали буквально издевательством над американцами. Поэтому Трамп вынужден включать свое знаменитое TACO и идти на уступки иранцам, объявляя все новые и новые дедлайны и перемирия. При этом до реального взаимопонимания так же далеко.

Иран страдает, но, как ни парадоксально, медийно переигрывает США, сумев убедить мир в том, что Трамп и вся американская армия стали марионетками Израиля.

По мнению востоковеда Сергея Данилова, КСИР считает, что время играет на них. И в их системе координат это может быть правдой.

Сергей Данилов востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" Режим прекращения огня очень странный. Есть сообщения о том, если до воскресенья стороны не согласятся не просто вернуться за стол переговоров, а подписать соглашение, то возобновляется бомбардировка. Если бы у Трампа было время, то водная блокада портов, экспорта и импорта Ирана привела бы к коллапсу государства. Но есть ли у Трампа время? Вопрос дискуссионный. На него давят внутри страны, давят партнеры.



А в Иране на корпус никто давить не может. И они – правящая хунта в Иране, считают, что у них есть месяц – два, а у Трампа есть неделя-две. И Трамп это тоже понимает. И поэтому вероятность возобновления бомбардировок, ракетно-бомбовых ударов по Ирану достаточно высока. Это может сопровождаться короткими периодами ударов снова и восстановлением режима прекращения огня.

Под "ударами" следует понимать не уничтожение военной инфраструктуры, потому что банк целей был фактически выбит за предыдущие 2 месяца. Теперь это будут удары по гражданской инфраструктуре. И если раньше этим занимался в основном Израиль, то сейчас уже Трамп угрожает уничтожить "целую цивилизацию". Своими заявлениями президент США нормализует потенциальные военные преступления – удары по гражданским объектам – мостам, электростанциям и тому подобное. Потому что ровно тем же в Украине занимается Россия, лидеры которой получили за эти действия ордера на арест от МУС.

Вот только новые американские бомбардировки и разрушения не могут убедить КСИР сложить оружие. Потому что прекращение борьбы будет означать для корпуса не только позор, но и потерю власти, а значит – физическую смерть. Эти ребята более 40 лет убивали, а в январе 2026-го не побоялись расстрелять более 30 тысяч своих же граждан не для того, чтобы сейчас сложить оружие и сказать – "извините, немного погорячились".

Им никто не простит и прекращение сопротивления будет означать смерть. И режима, и их собственную. Поэтому КСИР будет продолжать войну, не думая о возможных последствиях для своего народа. Это уже не ситуация из старого анекдота о сыне алкоголика, который будет меньше есть, потому что отца уволили с работы. Здесь более слабого просто убьют.

Сергей Данилов востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" У КСИР экзистенциальная цель сохранения режима. Часть из них являются апокалиптическими фанатиками. Это правда, это реальность. И это надо понимать. Они не боятся. Ахмад Вахиди (глава КСИР, – 24 Канал) не боится. А он, де-факто, сейчас руководит страной. И люди, которые окружают его, эти четыре генерала, также. Поэтому они считают, что их ситуация выигрышная. Они могут как пересидеть Трампа, так и выдержать его бомбардировки. Самое главное для них, чтобы сохранились те, кто выйдет на улицу и будет расстреливать протестующих.

В перспективе это делает вполне вероятным сценарий деградации власти в Иране и превращения 90-миллионной страны в Сирию после арабской весны или Ирак после свержения Саддама Хусейна. С миллионами беженцев, бешеным кризисом, кучей радикалов и войной всех против всех. Но это будет потом. И КСИР так далеко не заглядывает, имея за стратегию "ты умрешь первым сегодня, а я завтра".

На Ближнем Востоке образуется вакуум безопасности?

Зато об этом еще и как думают арабские соседи Ирана. И очень боятся такого сценария. По мнению Сергея Данилова, он – не единственный, но достаточно вероятен.

Также эксперт констатирует наличие вакуума силы в регионе. Ведь США показали, что не могут никого защитить, более того, не слишком к этому и стремятся.

Сергей Данилов востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" Все начали задумываться над альтернативами. Все начали говорить, что американские военные базы – это не защита, а дополнительная угроза. Начали говорить, что предыдущая модель "нефть в обмен на безопасность" не совсем работает. Никто до конца от США не откажется в любом случае.

Эксперт констатирует ситуацию, когда в регионе образовался некий вакуум безопасности. Это является большой угрозой, но также и возможностью.

Сергей Данилов востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" Все хотят дополнительных гарантий, союзов, сил и средств. Но есть одна большая проблема. Так же, как и в Европе, так же на Ближнем Востоке. Кто на себя возьмет ответственность, финансирование и кто будет готов выступать гарантом? Сейчас какие-то потуги в этом направлении демонстрирует Пакистан, который уже разместил войска в Саудовской Аравии, сейчас подписывает соглашение с Катаром. Но Пакистан, по моему мнению, немножко прыгает выше головы. Но, тем не менее, на самом деле идет поиск новой конфигурации обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.

Украина громко заявляет о себе?

Нынешние события демонстрируют, что одному государству не по силам стать защитником для всех. Для этого есть разные ограничения. Кто-то не тянет эту роль физически, кто-то ментально. Зато вариант с форматом коллективной безопасности может стать новым решением.

В этой истории появляется место для Украины. Наше государство за время войны против Ирана очень громко заявило о себе. Президент Зеленский публично поддержал народ Ирана в его борьбе против тирании, а Украина официально заявила о желании и возможности помочь США (сейчас даже готова отправить свои боевые корабли в Ормуз).

Американцы в лице Трампа, который перед тем вообще умолял о помощи, от нее публично отмахнулись, но неофициально приняли. И речь не только о дронах Merops – продукцию компании Project Eagle бывшего топ-менеджера Google Эрика Шмидта, который сейчас работает на украинский оборонный сектор, но и систему обнаружения дронов Sky Map и другие технологические и экспертные решения. Все это уже защищает американских военных от иранских дронов.

Также Украина направила свои группы экспертов (по разным оценкам – от 200 до 220 человек) непосредственно в страны Ближнего Востока, которые очень пострадали от иранских дронов и несостоятельности США. Впоследствии состоялся официальный визит Владимира Зеленского на Ближний Восток, во время которого были подписаны меморандумы о сотрудничестве с основными игроками в регионе.

По мнению Сергея Данилова, для Украины – это однозначная история успеха, что будет иметь стратегические последствия.

Сергей Данилов востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" Если смотреть на медийный дискурс, то он изменился не до конца. Все равно пишут не "война России против Украины", а "конфликт", "украинский кризис", – это все остается. Но тональность стала лучше и количество публикаций об Украине резко возросло.

Стоит отметить, что Украина стала резидентом в регионе не в 2026 году. И до этого в СМИ появлялись сообщения о тайных операциях в Судане, Сирии и Ливии, а до того – в Афганистане (эвакуация беженцев из аэропорта в 2021 и прикрытие сил НАТО). Сейчас же пазл сложился и Украина в глазах многих стала мощной силой, а главное – надежным партнером.

Сергей Данилов востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" Я могу говорить об изменении восприятия Украины. Оно изменилось кардинально. Если Украина до 28 февраля этого года воспринималась в двух ипостасях. Жертва, слабая жертва, которую, может, и жаль, но за жертву циничные люди не вписываются. Слабая жертва – это худший образ. И второй образ, который был в Украине на Ближнем Востоке – это марионетка Соединенных Штатов. Так вот эти два образа теперь разрушены на Ближнем Востоке.



Украина представляется теперь не как американская марионетка, а как субъект, который самостоятельно принимает решения. С одной стороны. А с другой стороны, не как жертва, а как донор безопасности. Получится там что-то из нашего участия или нет – уже не имеет значения. Об этом мало кто напишет, если вообще напишут. А вот о том, что "Украина оказалась большим другом, чем те, кого мы называли своими друзьями", – это прямая цитата очень известного и влиятельного саудовского публициста – в истеблишменте, который принимает решения, запомнят все.

Действительно, эта война рано или поздно завершится. Ее последствия с нами на годы. Но и выводы также. А именно они прокладывают путь в будущее и дают ответы на риторический вопрос Владимира Зеленского: "Трамп – два с половиной года, а потом что?"