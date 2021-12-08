24 канал зібрав головне з біографії нового очільника уряду Німеччини та щодо його позиції стосовно України.

Зверніть увагу Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини

Початок політичної кар'єри

Майбутній кацлер Німеччини народився у 1958 році у містечку Оснабрюк, у якому колись народився Еріх Марія Ремарк. До лав соціал-демократів вступив ще у 17 років. Тоді Шольц приєднався до групи "молодші соціалісти". Згодом він став заступником керівника організації, а з 1987 до 1989 року був віцепрем'єром Міжнародного союзу соціалістичної молоді.



Олаф Шольц у 1984 році / Фото Gladstone

Паралельно з діяльністю в партії Шольц будував юридичну кар'єру й працював адвокатом. Однак наприкінці 90-х вирішив піти у велику політику. У 1998 році Олаф Шольц отримав місце у Бундестазі.

Через 3 роки Олаф Шольц став сенатором внутрішніх справ у Гамбурзі та генеральним секретарем Соціал-демократичної партії, але у 2002 році знову повернувся до німецького парламенту.



Олаф Шольц / Фото з його інстаграму

В уряді першої каденції Ангели Меркель у 2007 році він отримав посаду міністра праці та громадських справ. У 2011 році соціал-демократи тріумфували на місцевих виборах у Гамбурзі, тому Шольц отримав посаду бургомістра – фактично канцлера, але на федеральній землі. На цій посаді майбутній канцлер Німеччини пробув до 2018 року, поки не подав у відставку.

Того ж року Шольц отримав посаду віцеканцлера й міністра фінансів Німеччини в уряді Ангели Меркель.



Шольц і Меркель у 2007 році / Фото DPA

На виборах до Бундестагу в вересні 2021 року ішов з командою соціал-демократів, яка здобула перемогу, а Шольц – посаду канцлера.

Позиція стосовно Росії та України

Олаф Шольц ще до призначення на пост канцлера висловлював стурбованість нарощуванням Росією військ біля кордонів України. Аналітики та експерти припускають, що новий канцлер буде дотримуватися такої ж політики, як і його попередниця.

Позиція Шольца стосовно Росії є більш стриманою, ніж у його партнерів по коаліції – "зелених" та "вільних демократів". Однак новообраний канцлер Німеччини рішуче підтримує територіальну цілісність України.

Під час передвиборчих дискусій Шольц заявляв, що питання членства України в ЄС та НАТО наразі обговорюється. Разом з тим, політик запевнив, що "Північний потік-2" припинить свою роботу, якщо Росія посилить агресію проти України.



Олаф Шольц і мер Києва Віталій Кличко / Фото з інстаграму Шольца

Загалом експерти стверджують, що у плані геополітичних питань Олаф Шольц "успадкує" позицію Ангели Меркель.

Також новий канцлер підтримує Польщу в питанні міграційної кризи на кордоні.

Погляди нового канцлера та особисте життя

Олафа Шольца називають людиною прагматичною – без характеру та емоцій. Однак новий канцлер притримується ліберальних поглядів – підтримує рух "HeForShe" та ЛГБТ-прайди в Німеччині.



Олаф Шольц на ЛГБТ-прайді / Фото з інстаграму Шольца

Олаф Шольц одружений з політикинею Бріттою Ернст. У пари немає дітей.

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