На цій посаді Олаф Шольц змінив Ангелу Меркель, яка очолювала уряд країни 16 років. Лідер Соціал-демократичної партії почав свій чотирирічний термін на новій посаді.

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Що відомо про Олафа Шольца

У великій політиці новообраний німецький канцлер уже понад 20 років – у 1998 році він вперше став депутатом бундестагу. Разом з тим, політик будував успішну кар'єру в лавах Соціал-демократичної партії.

У 2007 році увійшов до уряду першої каденції Ангели Меркель як міністр праці й громадських справ. У 2011 році отримав перемогу на місцевих виборах і став бургомістром Гамбурга. На цій посаді Олаф Шольц був до 2018 року, поки добровільно не пішов у відставку.

Після цього він знову повернувся в уряд Ангели Меркель на посаду віце-канцлера й міністра фінансів Німеччини.

На виборах до бундестагу восени 2021 року Соціал-демократична пармія отримала перемогу – 25,7% голосів. Таким чином Олаф Шольц отримав право обійняти посаду канцлера.

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