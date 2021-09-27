Загальна явка виборців склала 76,6%. Станом на 6:00 27 вересня голоси підрахували у всіх 299 округах.

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Результати виборів у Німеччині

Перемогу, як свідчать підрахунки, здобула Соціал-демократична партія (SPD) – 25,7% голосів.

На другому місці – Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.

"Зелені" здобули 14,8% голосів, "Вільна демократична партія" (FDP) – 11,5%, "Альтернатива для Німеччини" (AfD) – 10,3%.



Результати виборів у Бундестаг / Скриншот

Як розподілять місця у Бундестазі

Бундестаг складається з 598 депутатів, з урахуванням відхилень, спричинених процедурою розрахунку. Новообраний парламент Німеччини складатиметься з 735 депутатів. При тому, що минулий Бундестаг, після виборів у 2017 році, складався з 709 депутатів. Відтак, кількість депутатів від початкової цифри зросте на 137.

Соціал-демократична партія (SPD) – 206 депутатів;

Християнсько-демократичний союз (CDU) – 151 депутат;

"Зелені" – 118 депутатів;

"Вільна демократична партія" (FDP) – 92 депутати;

"Альтернатива для Німеччини" (AfD) – 83 депутати;

Християнський соціальний союз – 45 депутатів;

"Партія лівих" – 39 депутатів;

"Асоціація виборців Південного Шлезвіга" – 1 депутат.

Федеральний виборчий комітет визначить і оголосить остаточний офіційний результат виборів у п'ятницю, 15 жовтня 2021 року, на відкритій сесії у Бундестазі в Берліні.

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